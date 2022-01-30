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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

هيكلة منظومة الدعم.. خطة النواب: القرار تأخر وأغلب الفئات خرجت بشكل وهمي

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الحكومة

أكد  ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار هيكلة منظومة الدعم يجب ان يعتمد على قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين، لافتًا الى أن القرار تأخر وأغلب فئات الدعم كانت تخرج للنور بشكل وهمي.

وقال “عمر” في تصريح خاص لـ"صدي البلد" إنه بعد تنقية بطاقات التموين؛ سيكون لدينا 40 مليون مواطن يستحقون الدعم، بدلا من 75 مليون مواطن، لافتا الي أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وسعر رغيف الخبز بـ5 قروش فقط، مستدركا أن هناك من يشتري رغيف الخبز ويجففه، ويعطيه كـ علف للمواشي.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستهل رئيس الوزراء  الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف استعراض الخطوات التي تم اتخاذها نحو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم، مجددا التشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات، بما يؤدي إلى حوكمة  المنظومة بالكامل.

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف النهائي للدولة من ملف هيكلة منظومة الدعم، هو حماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل أن يكون لدينا خريطة كاملة مدققة لكي يصل الدعم لمن يستحقه، كما أننا نسعى لأن يكون لدينا منظومة متكاملة تعبر عن احتياجات المواطنين، ولذا فاللجنة المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الدعم لحماية كل من يحتاج إلى حماية تواصل عملها في تدقيق بيانات مستحقي الدعم.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاهتمام الكبير بحوكمة البيانات والإجراءات؛ من أجل تحسين جودة الخدمات والتوزيع العادل للموارد والحفاظ على المال العام، بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

وقالت الوزيرة: في ضوء النهضة التنموية التي تشهدها البلاد حاليا وإعادة الهيكلة التي تتم في مختلف القطاعات والمجالات، فإن ذلك يتطلب بالضرورة تحقيق الحوكمة والإدارة الفعالة لمنظومة الدعم،؛ وذلك لخدمة الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات المستحقة للدعم.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، عددا من المحددات والمعايير الأساسية المقترحة للتعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم من واقع البنية المعلوماتية التي بدأت الوزارة في تحديثها وتدقيقها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه المحددات يمكن أن تسهم في تحقيق هدف وصول الدعم لمستحقيه.


وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدراسة التصور المقترح بشأن محددات التعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، والخروج بنتائج وتصور نهائي.

الموازنة العامة للدولة التضامن مجلس الوزراء وزيرة التضامن الدكتور مصطفى مدبولى وزيرة التضامن الإجتماعى التضامن الاجتماعي

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