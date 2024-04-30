عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يعود للتدريب مجددًا عبر بوابة نادي مدينة نصر

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

أعلن نادي مدينة نصر برئاسة محمد فاروق عن التعاقد مع الكابتن إبراهيم سعيد مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق الذي خاض تجارب تدريبية من قبل، كما أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق النجاح مع نادي مدينة نصر، وتحقيق أهداف النادي.

بينما أكد محمد فاروق رئيس نادي مدينة نصر على ثقته الكبيرة في إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق والمدير الفني الحالي للفريق، أنه يستطيع تحقيق أهداف النادي وأنه سيتم توفير كافة إمكانيات النجاح.

ba714b95-b27d-4ef0-8451-151cea13315a
ba714b95-b27d-4ef0-8451-151cea13315a
b823a5cf-ab51-4641-b566-2b00be864c02
b823a5cf-ab51-4641-b566-2b00be864c02
2aab7837-3641-4b0a-8993-3cd774f30e51
2aab7837-3641-4b0a-8993-3cd774f30e51
da471305-e8b0-4efd-b3ee-ebf4d67d83eb
da471305-e8b0-4efd-b3ee-ebf4d67d83eb

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

ترشيحاتنا

كان يبحث صفقة تبادل الأسرى.. إلغاء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم

فصل جديد من المستوى المتميز.. أمير الكويت يغادر بلاده متوجها إلى مصر

مفاجأة حوّل طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

قرار عاجل من النيابة حول حريق ستوديو الأهرام| ما هو

هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات

بعد الإمارات.. دولة عربية جديدة ترفع أسعار البنزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوسواس القهري| أعراض المرض وطرق التعامل معه

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

فيديو

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ