آمنة: تحرير10395 محضر تبوير وعزل 70 موظفا للتواطؤ في التعدي على الأراضي الزراعية

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن الدولة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحظر التعدي على الأراضي الزراعية .



وأكد وزير التنمية المحلية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم لمناقشة اقتراح برغبة بشأن سياسات الحكومة حول تشجيع التصنيع الزراعي ، إن قانون الزراعة الجديد يعتبر التعدى على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف ويتم تطبيق ذلك من خلال إجراءات رادعة للحفاظ على الأرض الزراعية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتوفير رقعه زراعية ذات جوده عالية مع الحفاظ على الأراضي الزراعية وبناء قدرات المزارعين بمساعدة الدولة وتشجيع المشروعات الزراعية.

واكد وزير التنمية المحلية انه تم استعادة 1128 فدان تم التعدي عليها وتم إعادة زراعتها ، كما تم تم تحرير10395 محضر تبوير وإزالة الاف التعديات وتم عزل 70 موظفا ووقف 138 موظف و تم إحالة 324 موظفا للنيابة للتواطؤ في التعدي على الأراضي الزراعية يتم اتخاذ العقوبات دون تفرقة حيث يتم معاقبة الموظف المتواطئ أيضا في أي تعدي علي أراضي الدولة، ومحاسبة مثل المواطن وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الرقعة الزراعية .



و لفت هشام آمنه إلى أهمية التصنيع الزراعي وتقديم كافة سبل الدعم من الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ودعم المشروعات الصغيرة ودعم القرية المصرية لتصبح قرية منتجة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصناعة

وقال الوزير أيضا في كلمته إن زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية خلال توجيهات الرئيس السيسي والإصلاحات الجديدة والمشروعات الزراعية التي يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناطق الجمهورية ومن خلال التشريعات التي تعدها الحكومة لحماية الأراضي الزراعية واستعادة الأراضي التي يتم التعدي عليها ومع ذلك هناك خط أحمر وضعه الرئيس للجميع انه لا تعدي على منزل تقيم به اسرة مصرية ويتم التعامل بالقانون ومن خلال احكام القضاء وهناك جهاز حماية الأراضي .



وأضاف الوزير أنه اتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتقنين وضع الأراضي من خلال التشريعات المختلفة منها تقنين أراضي الإصلاح الزراعي وتم الانتهاء من قانون 17 وجاري تسليمه لمجلس النواب وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية والحفاظ على مساحتها .



و أضاف الوزير انه يتم إيجاد حلول توفير المنتجات الزراعية بتوجيهات من الرئيس السيسي والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الزراعية

وقال وزير التنمية المحلية في كلمته ان هناك محاولات وجهود من الدولة لضبط الأسعار وتقديم الدعم لكافة المشروعات الزراعية لزيادة المنتجات الزراعية

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و أشار وزير التنمية المحلية إلي قيام الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدفع سياسات دعم التصنيع الزراعي، من خلال العمل علي محورين متكاملين، مشيرا إلي العمل علي تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي بما يحقق تحقيق الأمن الغذائي وخفض الفائدة من الإنتاج، وتخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية، وضبط الأسعار وتوسيع القاعدة الزراعية، والتنمية المستدامة للقرى.