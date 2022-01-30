مصر بعيونا.. هاشتاج للترويج للطرق والكباري الجديدة| فيديو

أطلقت الإعلامية رانيا هاشم هاشتاجا بعنوان #مصر بعيونا، بعد دعوتها للمشاركة للترويج إلى الطرق والمحاور الجديدة لكي نستفيد من تجارب بعضنا البعض والسير على الطرق والكباري الجديدة، ومعرفة المشاريع التي تنفذها الدولة لتسهيل الحركة والوقت للمواطنين.

وقالت رانيا هاشم، خلال برنامج «الصدى» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» إن عدد كبير من الجمهور شارك وأرسل خلال الهاشتاج تجربتهم وصور الطرق والمحاور الجديدة فرحا بالتجربة، خاصة أن الطرق مختصرة وسريعة، مضيفة أنه سيتم عرض مشاركات الجمهور خلال صفحة البرنامج.



وأوضحت رانيا هاشم أن التفاعل مع الهاشتاج مفيد للجميع خاصة أن الجميع يستفيد بالتجربة العظيمة وإنجازات بلادنا، موضحة أن هناك طرق بديلة مختصرة للطرق الرئيسية، لذلك يجب الترويج للإنجازات لنفيد أنفسنا والآخرين.

مصر بعيونا

وأشارت رانيا هاشم إلى أن ملف الطرق والكباري في غاية الأهمية لأنه يساعد في حل الاختناقات المرورية وخلق بنية تحتية قوية تجذب للاستثمار، فضلا عن إضافة الربح والدخل القومي للبلد، للنهوض بالاقتصاد.