اِعرف هتزيد كام.. التأمينات تحدد موعد صرف معاشات مايو 2024| باستثناء هؤلاء

يتردد البحث من خلال العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن متى موعد صرف المعاشات شهر مايو 2024، والزيادة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم العمل على تطبيق الزيادة الجديدة التي تم العمل على إعلانها فبراير الماضي 2024، والتي تأتي ضمن قرارات الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تم تقديرها بنحو ما يصل إلى 15%، ليتمكن العديد من المواطنين من توفير كل الاحتياجات الخاصة بهم.

موعد صرف معاشات مايو

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن موعد صرف المعاشات شهر مايو والزيادة المتوقعة، تم التنويه على أنه من المقرر أن يبدأ صرف معاشات مايو المقبل 2024، الأربعاء المقبل الموافق 1 مايو 2024، على أن يستمر الصرف حتى يوم 6 مايو 2024، ومن المقرر أن يتم العمل على صرف المعاشات المقررة بالزيادة.

وفي هذا الصدد، تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لبدء عملية صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%، حيث تصرف المعاشات بداية من شهر مارس الماضي بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.

وتبدأ التأمينات الاجتماعية، في صرف معاشات مايو بزيادة 15%، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 1 مايو 2024، حيث تصرف الهيئة المعاشات لأصحابها ومستحقيها مع بداية كل شهر جديد، من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM والبنوك وكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي، إضافة إلى منافذ شركة فوري، وكذلك منافذ شركة فوري، وكذلك المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لأصحاب المعاشات.

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات مايو 2024 من بنك ناصر الاجتماعي اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل أول مايو بـزيادة 15% للشهر الثالث على التوالي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بـزيادة المعاشات ، ضمن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

على جانب آخر يسمح قانون التأمينات والمعاشات للزوجة الأرملة صرف حقها من معاش زوجها المتوفى بمعدل ثلاثة أرباع المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين، وفي حالة وجود أبناء مستحقين يتم تقسيم معاش الزوج المتوفى بين الأرملة وأبنائها، فمثلا في حالة وجود زوجة "أرملة" وأبناء فتحصل الأرملة على نصف المعاش ويقسم النصف الآخر بين الأبناء.

الرقم التأميني لأصحاب المعاشات

وفي سياق متصل، أوضحت التأمينات الاجتماعية، طريقة تسجيل رقم تأميني، حيث إنه المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص ويستمر حتى استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط.

وقالت التأمينات، إنه يتم الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الالكتروني أو عبر الاتصال بالخط الساخن 16217، وحال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها، ومن ثم يقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التأميني بقاعدة المعلومات بالحاسب، ​وحال وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغ صاحب المعاش به، أما في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغه به.​

حالات وقف المعاشات في القانون الجديد

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105 على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

وتنص المادة 106 على أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية، وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

قيمة زيادة معاشات شهر مايو

وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.

أما في حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش صاحب المعاش إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.

وتنص المادة 98 على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

وسوف نرصد لكم لكم قيمة زيادة معاشات شهر مايو 2024، والتي تأتى على النحو التالى: