تطوير العشوائيات وقانون المعاشات | أحدث الدورات التدريبية بـ التنمية المحلية

تابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الثالث في الأسبوع التدريبي الحادي والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذي يتضمن ٤ دورات تدريبية وهي: دورة تطوير العشوائيات، ودورة قانون المعاشات وآليات الخصم والاستقطاع الضريبي، ودورة التقديرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، ودورة برامج التنمية المحلية المطورة، ويستفيد من تلك الدورات ١٢٩ متدربًا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والمحافظات وفقًا لأحدث البرامج التدريبية، و استمراراً لتنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة للخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى.

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