أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 31-1-2022

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 31 يناير 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدي اجريكول اليوم الاثنين نحو 21.13جنيه للشراء و 21.13جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني بنك HSBC اليوم الاثنين نحو 21.13جنيه للشراء و 21.31 جنيه للبيع

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم الاثنين نحو 21.12جنيه للشراء و 21.34جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين عند 20.97جنيه للشراء 21.15 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبي الاسلامي اليوم الاثنين نحو 20.95 جنيه للشراء و 21.17جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( العقاري المصري العربي،قطر الوطني ، الأهلي المتحد) اليوم الاثنين نحو 20.94جنيه للشراء و 21.17 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإمارات دبي الوطني نحو 20.94جنيه للشراء و 21.14جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( التنمية الصناعية،بلوم،المصرف المتحد ، المشرق ، الكويت الوطني،العربي الأفريقي الدولي،فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي) اليوم الاثنين نحو 20.93 جنيه للشراء و 21.17جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك( عودة ، قناة السويس ،أبوظبي التجاري،أبوظبي الأول ) اليوم الاثنين نحو 20.92جنيه للشراء و 21.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر اليوم الأثنين نحو 20.90جنيه للشراء و 21.14جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الاثنين نحو 20.90جنيه للشراء و 21.14 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإسكندرية اليوم الاثنين نحو 20.90جنيه للشراء و 21.17جنيه للبيع.



أعلى سعر للشراء

ويقدم بنكى كريدي اجريكول و HSBC أعلي سعر للشراء الجنيه الاسترليني حيث سجل 21.13.