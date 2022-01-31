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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو مكة بيسقف.. احتفالات محمد صلاح داخل أتوبيس المنتخب بعد الفوز على المغرب

محمد صلاح داخل أتوبيس
محمد صلاح داخل أتوبيس المنتخب

عرض برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، مقطع فيديو يرصد احتفالات محمد صلاح داخل أتوبيس المنتخب بعد الفوز على المغرب.

علق الإعلامي عمرو خليل على هذا المقطع قائلاً: "أبو صلاح يتخلى عن وقاره ورزانته .. وبيسقف ويطبل على شباك الإزاز بتاع أتوبيس المنتخب بعد الفوز".

وأضاف عمرو خليل قائلاً: "ملك متوج .. وحقه يفرح ويسقف ويرقص ويطبل ويعمل كل اللي هو عايز يعمله".

وتابع الإعلامي: "حقك يا صلاح تعمل اللي انت عايز تعمله .. لأن النهاردة الكل بيتكلم على محمد صلاح .. مش بس على الجول .. ولكن أيضاً كقائد للمنتخب".

وأكمل عمرو خليل: "كان رابط اللاعيبة حواليه .. ده غير الأسستيت اللي عمله لـ تريزيجيه .. والمواقع كلها بتتكلم عليه".

محمد صلاح أبو مكه أتوبيس المنتخب مباراة مصر والمغرب تريزيجيه

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