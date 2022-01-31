بينهم طفل.. عصابة مكسيكية تقتل أسرة كاملة

كشفت الشرطة في بلدية سيلاو بولاية جواناخواتو المكسيكية، عن قيام مجموعة مسلحة بقتل أسرة مكونة من 6 أشخاص بينهم طفل.

وقالت الشرطة المكسيكية وفق ما نقلته "روسيا اليوم" إن "وزارة الأمن المدني تدين الأحداث التي وقعت بعد ظهر أمس الأحد في بلدة سان خوسيه دي خراسيا، حيث قتل 6 أشخاص وأصيب اثنان آخران في حادث مؤسف".

وحسب شهود عيان، أطلق مسلحون النار من عدة سيارات على مجموعة من الأشخاص كانوا يسيرون في الشارع.

ووقع الحادث بعد ساعات من اعتقال 13 عضوا من عصابة "خاليسكو للجيل الجديد" في مجتمع مجاور في البلدية.

يذكر أن هذه العصابة ارتكبت أكثر من 25 ألف جريمة قتل عمد في الأشهر التسعة الأولى من 2021، بمعدل 94 حالة يوميا.