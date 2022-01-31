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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : منتخب الفراعنـة حقق فوزاً تاريخياً وصعد للمربع الذهبى

منتخب مصر
منتخب مصر

قدم النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب التهنئة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ( لاعبين ، وجهاز فنى ، وأعضاء البعثة ) بعد أن حقق فوزاً تاريخياً على منتخب المغرب في مباراة تاريخية وتأهل إلى المربع الذهبى فى منافسات بطولة الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

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وأشاد  " أبو زيد " بالأداء الرجولى الرائع والمتميز الذى قدمه لاعبو منتخب مصر منتخب الفراعنة في مباراة تاريخية وقوية أصروا بعزيمة على الفوز والصعود للمربع الذهبى ليسعدوا جماهير مصر بهذا الفوز التاريخى والصعود للدور قبل النهائى .

 

وتمنى " أبو زيد " كل التوفيق للمنتخب المصرى فى مباراته المقبلة أمام الكاميرون فى الدور قبل النهائى .

أحمد أبو زيد مجلس النواب منتخب مصر الكاميرون بطولة الأمم الإفريقية

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