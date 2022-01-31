صلاح عبدالله: منتخب مصر استعاد بريقه أمام المغرب

أعرب الفنان صلاح عبدالله، عن سعادته بفوز منتخب مصر على المغرب اليوم و التأهل الى الدور قبل نهائي من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا فى الكاميرون.

وقال عبد الله فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "منتخب مصر استعاد بريقه امام المغرب خاصة بعد الهدف الذى سجلوه وأداء لاعبي الفراعنة يرتفع من مباراة لأخري".

وأشاد الفنان صلاح عبد الله بأداء محمد صلاح قائد منتخب مصر، مشددا على أنه ظهر بشكل قوى خلال لقاءات الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الافريقية .

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، بالفوز على شقيقه منتخب المغرب، بنتيجة (2-1) في الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها منتخب مصر مع المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد نسخة 2017 في الجابون.

وتفوق منتخب مصر على المغرب للمرة الثانية على التوالي في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد أن فاز عليه في 2017، بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.