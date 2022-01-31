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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد السوري يكشف تفاصيل جديدة للقصف الإسرائيلي على دمشق اليوم

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على دمشق اليوم

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة حول القصف الإسرائيلي الذي وقع صباح اليوم في محيط دمشق مشيرا إلى أنه استهدف مواقع ومستودعات لحزب الله اللبناني.

ونشر المرصد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها إن "القصف الإسرائيلي في محيط دمشق طال مواقع ومستودعات لحزب الله اللبناني في مدينة القطيفة، شمال شرق العاصمة".

وكانت  وسائل إعلام سورية قد أفادت، اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

وذكر مصدر عسكري سوري إلى تلفزيون الإخبارية السوري، أن القوات الإسرائيلية نفذت هجوماً صاروخياً من اتجاه رياث شرق بيروت، مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق.

وأضاف أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لبعض هذه الصواريخ وأسقطت بعضها، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

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