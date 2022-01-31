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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصدر الأكثر بحثا في جوجل..

تامر حسني يظهر بـ لوك جديد والجمهور: المتمحور الجديد لـ وائل كافوري

تامر حسنى
تامر حسنى

تصدر الفنان تامر حسني مؤشر البحث جوجل ، وموقع التغريدات العالمي توتير ؟، بعد ساعات من قيامه باجياء حفل فى المملكة العربية السعودية.

 

تامر حسني تصدر مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الأسباب لعل أبرزها هو الحضور الجماهيرى الضخم وتميزه فى الحفل، بالإضافة إلى اللوك الجديد الذى ظهر به داخل الحفل ، وهو ما جعل الجمهور يشبهه بالفنان اللبنانى وائل كافوري.

 

حيث جاءت أغلبت التعليقات عبر موقع توتير : المتمحور الجديد لـ وائل كافورى ، وصاحبها صورة للفنان تامر حسني من حفله بالسعودية .

تامر حسنى 

حفل تامر حسني في فورميلا الرياض:


شارك النجم تامر حسني ، كواليس حفلة أمس بمدينة الرياض بالسعودية، ونشر مجموعة صور من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب تامر حسني معلقا من خلال صوره:"كان لي كل الشرف أن أحيي حفل فورمولا إي العالمية بالمملكة السعودية مع الجماهير الحبيبة الغالية وسط أهل الرياض الكرام".

الفنان تامر حسنى

حسنى ورقصة الهيب هوب :


استعرض الفنان تامر حسني مهارته في رقصة الهيب هوب الشهيرة على المسرح من اخر حفلاته الغنائية، ويحرص دوما على أبهار جمهوره في كل حفلاته.

وشارك تامر حسني الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا.

ومن أبرز ردود الفعل التي جاءت حول الفيديو، تعليقات الجمهور واصفين النجم تامر حسني ب: العالمي، نجم الجيل، أحسن واحد على المسرح.

تامر حسني الفنان تامر حسني وائل كافوري توتير السعودية

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