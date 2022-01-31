وزير الرياضة يهنئ بعثة مصر بالفوز ببرونزيتين فى بطولة الاتحاد الأوروبي لسلاح السيف للناشئين

حققت البعثة المصرية المشاركة في بطولة الاتحاد الأوروبي لسلاح السيف للناشئين تحت 17 عاماً -المقامة بالعاصمة الرومانية بوخاريست في الفترة ٢٨-٣١ يناير الجاري- ميداليتين برونزيتين بواقع ميدالية في منافسات الفردي، وميدالية أخرى في منافسات الفرق، وذلك بمشاركة ٢١٥ لاعب من مختلف دول العالم.

أحرز اللاعب أحمد هشام الميدالية البرونزية فى منافسات الفردي بالبطولة بعد فوزه في جميع مبارياته في دور المجموعات، والفوز على لاعبي صربيا، والمجر، وأوكرانيا، وإيطاليا في الأدوار التالية، وفي منافسات الفرق فازت مصر بالميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخبات "المجر، أوكرانيا، فرنسا، تركيا".

ضم المنتخب الوطني فى منافسات الفرق كلاً من اللاعبين "فارس البغدادي، احمد هشام، ياسين خضير، علي دويدار".

وفى ضوء حرصه على دعم ومؤازرة جميع أبطال مصر الرياضيين، قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة للبعثة المصرية على الإنجاز الجديد الذى حققوه للرياضة المصرية في لعبة "سلاح السيف" في إطار مواصلة اتحاد السلاح للإنجازات التي يحققها لاعبو ولاعبات مصر في مختلف المحافل الدولية، وتقديم أداء مشرف أمام المنافسين من كل دول العالم بشكل يعكس تقدم وتطور رياضة السلاح المصرية.

جدد الوزير تأكيده على التنسيق والتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد السلاح الذى يتوقع له تحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، والمنافسة بقوة على تحقيق ميدالية أوليمبية في دورة الألعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤م، مشيراً إلى دعم الوزارة لأبطال مصر الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية من خلال برامج رعاية مخصصة لهم؛ لتلبية كافة احتياجاتهم، وتنفيذ المخطط التدريبي لهم استعداداً لكافة البطولات المقبلة.