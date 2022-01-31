عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ بعثة مصر بالفوز ببرونزيتين فى بطولة الاتحاد الأوروبي لسلاح السيف للناشئين

صدى البلد

حققت البعثة المصرية المشاركة في بطولة الاتحاد الأوروبي لسلاح السيف للناشئين تحت 17 عاماً -المقامة بالعاصمة الرومانية بوخاريست في الفترة ٢٨-٣١ يناير الجاري- ميداليتين برونزيتين بواقع ميدالية في منافسات الفردي، وميدالية أخرى في منافسات الفرق، وذلك بمشاركة ٢١٥ لاعب من مختلف دول العالم.

أحرز اللاعب أحمد هشام الميدالية البرونزية فى منافسات الفردي بالبطولة بعد فوزه في جميع مبارياته في دور المجموعات، والفوز على لاعبي صربيا، والمجر، وأوكرانيا، وإيطاليا في الأدوار التالية، وفي منافسات الفرق فازت مصر بالميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخبات "المجر، أوكرانيا، فرنسا، تركيا".

ضم المنتخب الوطني فى منافسات الفرق كلاً من اللاعبين  "فارس البغدادي، احمد هشام، ياسين خضير، علي دويدار".

وفى ضوء حرصه على دعم ومؤازرة جميع أبطال مصر الرياضيين، قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة للبعثة المصرية على الإنجاز الجديد الذى حققوه للرياضة المصرية في لعبة "سلاح السيف" في إطار مواصلة اتحاد السلاح للإنجازات التي يحققها لاعبو ولاعبات مصر في مختلف المحافل الدولية، وتقديم أداء مشرف أمام المنافسين من كل دول العالم بشكل يعكس تقدم وتطور رياضة السلاح المصرية.

جدد الوزير تأكيده على التنسيق والتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد السلاح الذى يتوقع له تحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، والمنافسة بقوة على تحقيق ميدالية أوليمبية في دورة الألعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤م، مشيراً إلى دعم الوزارة لأبطال مصر الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية من خلال برامج رعاية مخصصة لهم؛ لتلبية كافة احتياجاتهم، وتنفيذ المخطط التدريبي لهم استعداداً لكافة البطولات المقبلة.

سلاح السيف للناشئين ميداليتين برونزيتين اللاعب أحمد هشام فارس البغدادى الاتحاد الأوروبى لسلاح السيف للناشئين

ترشيحاتنا

15 صورة ترصد هدوء لجان أولى ثانوي أثناء امتحان الفيزياء اليوم

كلب يجيد مهارات إنقاذ المرضي بإتقان الإسعافات الأولية.. ما القصة؟

أمم إفريقيا.. كوت ديفوار والمغرب وش السعد على منتخب مصر

خبير: إسرائيل تنتهج سياسة الردع ضد حزب الله عبر سوريا

اليوم.. آخر موعد للتقديم على 37 فرصة عمل بليبيا برواتب 20 ألف جنيه

مرصد الأزهر يواجه جرائم استهداف دور العبادة بإصدار جديد في معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب القليوبية وسط حالة من التقلبات الجوية.. شاهد

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

هل يجوز للمراة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

منحة وفاة ومكافأة نهاية الخدمة و60 عاما للتعاقد.. إقرار مواد جديدة بمشروع قانون العمل

الحرارة تسجل 2 تحت الصفر.. طقس اليوم شديد البرودة وأمطار على هذه المناطق

لازم يقعد .. رضا عبدالعال يهاجم مصطفى محمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

فيديو

سوبر مان عين شمس .. شاب يتدخل لإنقاذ طفل من السقوط بالدور الثالث

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ