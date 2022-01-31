ديانج يصل القاهرة وينضم لبعثة الأهلي المتجهة إلى الإمارات

وصل أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة صباح اليوم، الإثنين، قادمًا من الكاميرون، عقب انتهاء مشوار منتخب مالي في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا بالكاميرون.

وانضم ديانج إلى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتجهة إلى الإمارات، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتوافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأعضاء البعثة على مطار القاهرة الدولي، وذلك استعدادًا للسفر إلى الإمارات.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة في الرابعة بعد عصر اليوم الاثنين في طريقها إلى الإمارات، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي أولى مواجهاته في كأس العالم للأندية يوم ٥ فبراير أمام إف سي مونتيري بطل المكسيك في إطار مباريات الدور التمهيدي للبطولة.