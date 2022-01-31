أكثر من 600 ألف جرعة تحصين ضد الجلد العقدي وجدري الاغنام

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن اجمالي عدد الجرعات التي تم تصحينها، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي للماشية، وجدري الاغنام للضأن، والتي بدأت في ٢٢ يناير الماضي، حوالي ٦٠٢ الف و ٥٨١ جرعة للابقار والاغنام والماعز، على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة، ان ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لتحصين الماشية، على مستوى الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية، بما يساهم في تحقيق الامن الغذائي.



واشار رئيس الهيئة، الى انه تم منذ بداية الحملة وحتى الآن، تحصين حوالي٤٤٦ الف و ٧٠٢ جرعة للأبقار، و ١٣٩ الف و ٥٥٦ جرعة للاغنام، و ١٦ الف و ٣٢٣ جرعة للماعز.



واوضح محمود، أن الحملات والتي يتم تنفيذها من خلال اطباء مديريات الطب البيطرى بالمحافظات والإدارات التابعة لها، تتم من خلال لجان ثابتة متمركزة في تجمعات مربي الماشية والاسواق، كما تجوب جميع المراكز والقرى بجميع المحافظات، لترقيم الماشية وتسهيل عمليات التحصين لكافة الرؤوس، بهدف انجاح الحملة، لافتا الى انه يتم خلال هذه الحملات، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشد رئيس الهيئة، كافة المربيين بالتعاون مع الحملة، والتواصل مع الادارات البيطرية، لتحصين ماشيتهم، لحمايتها والحفاظ على ثروتهم الحيوانية.