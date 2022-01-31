عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قعدة بيزنس ومطلوب 10 مليون جنيه.. نص شهادة محمد أمين في قضية رشوة الصحة

أرشيفية
أرشيفية

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي الي الشاهد الثالث محمد امين وذلك في القضية المعروفة اعلامياً برشوة وزارة الصحة.

وقال الشاهد الثالث في القضية ويدعى محمد امين،" أنه يوجد صلة قرابة بيني وبين الشاهد الأول الدكتور صلاح صاحب مستشفي دار الشفاء،" ابن خالي"، وفي الفترة الاخيرة حضر  الدكتور صلاح وأخبرني أنه يريد الحصول على ترخيص المستشفى.

وأضاف الشاهد الثالث،" انا كنت اعرف المتهم حسام فودة منذ ٥ سنوات وكنت اعلم ان علاقته واسعة وطلبت منه الحضور للجلوس سوياً في مطعم في التجمع وفعلا حضر وعرفته انه فيه مشكله عايزينك تخلصها ولما سمع مني اتصلت بالدكتور صلاح الشاهد الاول وحضر وجلسنا سوياً وقاله علي المشكلة وبعدها قالنا طيب خلاص هنتقابل بعدها بيومين في مطعم اسماك وكان يوجد في تلك اللحظة أشخاص هم السيد الفيومي وحسام فودة وبعدها بربع ساعه تقريباً حضر المتهم الأول محمد الأشهب وبعد كده الدكتور صلاح حكالهم عن المشاكل الموجودة في المستشفى فرد عليه شخص يدعى محمد عبد المجيد الأشهب متقلقش هنخلص الموضوع.

علمنا بمبلغ الرشوة وبلغنا الرقابة الادارية.. نص أقوال الشاهد الثاني في قضية وزارة الصحة

في رشوة وزارة الصحة|الشاهد الأول يشرح كيف تواصل مع الرقابة الإدارية

وتابع الشاهد الثالث، وبعدها خرجنا من المطعم وهنا أخبرنا المتهم حسام فودة ان القعدة دي قعدة بيزنس والمطلوب ١٠ مليون جنيه" رحت انا رديت عليه وقولتله ليه هو احنا رايحين نشتري المستشفى انا افتكر انك عايز هدية بسيطة تتراوح ما بين ١٠ الاف ل عشرين ألف جنيه وبعدها قلت له الدكتور  صلاح هو صاحب القرار ".

 

وتابع الشاهد الثالث " انا حسيت بعدها اني غرقت ابن خالي بعدها قولتله احنا هنبعد عن الموضوع ده طالما فيه رشوة كبيرة كده.

 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

 

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

موضوعات متعلقة

علمنا بمبلغ الرشوة وبلغنا الرقابة الادارية.. نص أقوال الشاهد الثاني في قضية وزارة الصحة

في رشوة وزارة الصحة|الشاهد الأول يشرح كيف تواصل مع الرقابة الإدارية

ترشيحاتنا

أبو جبل يكشف تفاصيل إصابته أمام المغرب وموقفه من مباراة الكاميرون

السعودية.. الموافقة على تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني

بعد انقلاب عسكري.. جيش بوركينا فاسو يعلن عن الرئيس الجديد للبلاد

أفشة وديانج.. 22 لاعبًا في معسكر الأهلي بالإمارات لـ كأس العالم للأندية

"الشيوخ" يقر إجازة شهرًا للعاملين بالقطاع الخاص لأداء الحج مرة واحدة |تفاصيل

قفزت من مبنى 60 طابقًا .. انتحار ملكة جمال أمريكا بـ مأساوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

التموين : منظومة جديدة لـ صرف الخبز المدعم للمواطنين بدءا من الغد .. مستند

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

منحة وفاة ومكافأة نهاية الخدمة و60 عاما للتعاقد.. إقرار مواد جديدة بمشروع قانون العمل

قرار جديد.. كيروش يرفع شعار لا وقت للراحة قبل موقعة مصر والكاميرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية في ختام التدريب البحرى المصرى السعودى "مرجان-17"

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الفرنسي "آمون -22" .. صور

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

فيديو

ليلة مرعبة بالحي الأثري.. حقيقة احتراق شقة الشيخ الشعراوي في الحسين.. فيديو

والد الفنانة بوسي: قالتلي انسى أن لك بنت وعملتلي بلوك.. فيديو

أبرزهن حورية فرغلي.. فنانات خضعن لعملية استئصال الرحم

زميلي زقني واتصبت في دراعي.. عفاف مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ