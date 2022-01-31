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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في رشوة وزارة الصحة|الشاهد الأول يشرح كيف تواصل مع الرقابة الإدارية

أرشيفية
أرشيفية

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنطقة التجمع الخامس الاستماع الى الشاهد الاول شريك في مستشفي دار الصحة في القضية المعروفة اعلامياً برشوة وزارة الصحة.

وشرح الشاهد الاول، امام هيئة المحكمة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي، عن كيفية التعامل والمقابلات التي كانت تتم بينه وبين اعضاء الرقابة الادارية.

وقال الشاهد الأول أنه كان يتم التواصل بين الرقابة الإدارية عن طريق الهاتف المحمول والطريق الآخر وهو الذهاب الى مبنى الرقابة الإدارية في حالة طلب أعضاء الهيئة.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بواسطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

شاهد في رشوة الصحة: نقابة الأطباء عاينت المستشفى وأعطتنا موافقة بالتشغيل

ماذا طلبت الرقابة الإدارية من الشاهد الأول فى رشوة وزارة الصحة؟

رشوة وزارة الصحة جنايات القاهرة الرقابة الإدارية النائب العام النيابة العامة

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في رشوة وزارة الصحة|الشاهد الأول يشرح كيف تواصل مع الرقابة الإدارية

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