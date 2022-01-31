ليفربول يوافق على إعارة ناثان فيليبس لـ بورنموث.. رسميًا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إعارة مدافعه ناثان فيليبس لصفوف فريق بورنموث حتى نهاية الموسم.

نادي ليفربول نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد فيه أن فيليبس سيقضي ما تبقى من الموسم مع فريق بورنموث.

وبحسب تقارير صحفية فأن ليفربول حصل على مبلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني نظير الإعارة، ترتفع لـ 1.7 مليون جنيه إسترليني حال صعود بورنموث للبريميرليج.

ولعب فيليبس 24 مباراة مع الفريق الأول لـ ليفربول مساهمًا في احتلالهم المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وكان نادي ليفربول قد أعار فيليبس لصفوف شتوتجارت الألماني موسم 2019-2020.