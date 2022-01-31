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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ثقافتك كتابك" تواصل تصدر قائمة الأعلى رواجا في معرض الكتاب 53

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

واصلت  مبادرة "ثقافتك كتابك" التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تصدر قائمة الأعلى رواجا فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 53 حيث بلغ عدد نسخها المباعة قرابة 42 ألف نسخة خلال خلال الأيام الأربعة الأولى من الفعاليات. 

وشملت قائمتها العديد من العناوين منها صوت صارخ في الشارع، شهاده حق، نيابة حلب، تحديات القرن ٢١، الابداع الفكري الذاتي، جغرافيا مصر،  المحمديات ٥ اجزاء،  صلاح ابو سيف، سهير القلماوي، الطيور المهاجرة، هيكل الآخر، الدقائق الثلاث الاخيرة، الفكر العربي ومكانه في التاريخ،  خواطر مورخ، صحبة وانا معهم، مهن النشر،  لماذا نشبت الحروب، الشرق الاوسط،  اسرار التاويل، جغرافيا مصر. 

كما شملت أيضا عناوين منها تطور واتجاهات السياسة، في نور اسماء الله الحسني، ابو ذر الغفاري،  اسبانيا في القلب، الممثل الكوميدي، شعر وفكر،  الشباب والبحث عن الذات، التصوير الفني في شعر صلاح جاهين، من الواقع الي المستقبل،  ضمير المهندس، ارسطو طاليس في الشعر، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، معجم اعلام الاساطير اليونانية والرومانية، شرح ديوان صريع الغواني، من الادب التمثيلي اليوناني، مسرحيات ميناندر، كتاب النفس، جمهورية افلاطون، فن الحب وعلاجه، جمال الدين الافغاني، البخلاء، الالياذة، الاوديسة، مسرحيات ارستوفانيس، ،  مساجد مصر ٥ اجزاء، الديانة المصرية القديمة، نصوص مقدسة ونصوص دنيوية ( جزئين ). 

وتضمنت كذلك مصر القديمة، تاريخ الحركة القومية ( جزئين ) ، الثورة العرابية، الأصنام، الحماسة،  شخصية مصر، الآلهة والناس في مصر، تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة"، عالم الفلسفة ، حورات الهوية المعرفية ، سلسلة ما، سلسلة رؤية ، ابنة القس، التطرف الديني، سلسلة علوم القدماء، حكايات الولاد والأرض ( جزئين ) ،  الفتوحات المكية ، قصص صينية ، المعادي حدوتة ، امرأة العزيز، الأعمال الكاملة لخيري شلبي، الوزارات ٤ اجزاء، المعجم الكبير، مذكرات سعد زغلول، كتب ذاكره الفن، أوراق من حياتي، رباعية الإسكندرية ٤ اجزاء ، سبعون كتابا ف كتاب، مهن النشر، حفله مانيكان،  وبالنجم هم يهتدون، اوروبا والاثار المصرية، دليل تنظيم المتاحف، التنميه والبيئة، نجيب محفوظ من القومية الي العالمية، في نور القرآن ، لمن يهمه الامر،  معجم التكنولوجيا الحيويه،  اصل الحياه في الكون، العالم الثالث غدا، إضافة إلى الاقبال على سلسلة النشر الاقليمي من اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي يبلغ سعرها جنيها واحدا ومجلة قطر الندي التى يبلغ سعرها 3 جنيهات .  

جدير بالذكر أن مبادرة "ثقافتك كتابك" اطلقتها الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خلال الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب وتضم مجموعة متميزة من اصدارات قطاعات وزارة الثقافة المختلفة ولا يتجاوز سعر الكتاب بها 20 جنيه وتهدف لتشجيع ابناء الوطن على القراءة والاطلاع واقتناء الكتب على طريق تطوير الوعى واثراء الفكر الجمعى .

مبادرة ثقافتك كتابك الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب الدقائق الثلاث الاخيرة وانا معهم مهن النشر

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