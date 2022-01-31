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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مسيرة حافلة بالإنجازات

صنع جمعة الشوان واسمه الحركي زكريا.. من هو البطل عبد السلام المحجوب؟

اللواء محمد عبدالسلام
اللواء محمد عبدالسلام المحجوب - أرشيفية

توفى اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، اليوم الإثنين، وأعلن ذلك حفيده في منشور له على فيسبوك.

ولد اللواء محمد عبد السلام المحجوب عام 1935 بمحلة الدمنة بمحافظة الدقهلية. وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية العام 1955 وتدرج في العديد من المناصب، حيث عين وزيرا للتنمية المحلية، وشغل قبلها منصب نائب رئيس المخابرات العامة ثم محافظاً للإسماعيلية، ومحافظاً للإسكندرية.

إرباك المحجوب للموساد الإسرائيلي 

كانت حياة محمد عبد السلام محجوب حافلة بالإنجازات حيث كان له دور كبير في إدارة عملية جمعة الشوان من اليونان بعيدًا عن عيون عناصر الموساد، حيث كانت هناك محطة تجسس للمخابرات الإسرائيلية،  وتسببت عملية جمعة الشوان في إرباك "الموساد" لعدة سنوات ودفعته إلى التخلص من العديد من عملائه المخلصين خوفًا أن يكون قد تم الدفع بهم من قبل المخابرات المصرية، كما تخلص الموساد من العديد من ضباطه أيضًا لفشلهم.

ابن مصر البار.. مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف تنعيان اللواء عبد السلام المحجوب

كان محمد عبد السلام محجوب هو الضابط المسؤول عن  الجاسوس المصري في إسرائيل  "جمعة الشوان " وحسب تصريحات سابقة  للعميل "جمعة الشوان" فإن الضابط عبد السلام المحجوب هو من قام بتسهيل شحن المتفجرات الخاصة بعملية الحفار، عن طريق وضع الألغام والملابس والمعدات في حقائب، وتغطية الألغام بمادة تمنع أي أجهزة من كشف ما بداخل الحقيبة، كما وضع أقلام التفجير داخل علبة أقلام أنيقة جدًا داخل جيب الجاكت الذي كان يرتديه.

وقال جمعة الشوان عن دور اللواء محمد عبدالسلام المحجوب: "عندما تركت السويس واتجهت إلى أثينا بحثًا عن عمل تقابلت مع عبد السلام محجوب وكان يلقب بالريس زكريا".

وأضاف المحجوب أخبرنى أنه من محافظة دمياط ويبحث عن عمل، وعندما ضاقت بى الدنيا بأثينا، عرضت عليه شراء ساعتى كى آكل بثمنها، ولكن بعدها حاول الموساد الإسرائيلى اقناعي للعمل لصالحهم، فتوجهت إلى المخابرات المصرية لأخبرهم بما حدث معى، وهناك قابلت هذا الرجل، ففوجئت بأنه ضابط بالمخابرات المصرية، وأعاد إلى الساعة التي اشتراها ، وأصبح الضابط المسؤول عني.

وقام عبد السلام محجوب بخداع الموساد الإسرائيلي في تل أبيب حيث ساعد الشوان في خداع جهاز الكذب .

ونجحت المخابرات بفضل عبد السلام محجوب في الحصول على أسرع وأصغر جهاز لاسلكى حيث كان لا يوجد منه سوى 4 أجهزة في العالم كله وكان يستخدمه "الموساد" في التراسل، بالإضافة إلى الإمساك بخيوط مهمة مكنت المخابرات المصرية فيما بعد من ضبط وتفكيك العديد من شبكات التجسس الإسرائيلية في مصر وبعض البلدان العربية.

مسيرة حافلة بالإنجازات للراحل

تولى اللواء  محمد عبد السلام المحجوب منصب محافظ الإسكندرية في 9 يوليو 1997 وحتى 28 أغسطس 2006، ولعل أهم إنجازات اللواء المحجوب إبان توليه منصبه، كان تطوير كورنيش المدينة، وافتتاح كوبري ستانلي، وافتتاح مكتبة الإسكندرية.

يعتبر المحجوب صانع النهضة والكثير من الإنجازات على أرض الواقع خلال توليه منصب محافظ الإسكندرية، فقد نجح في توسعة طريق الكورنيش، وتطويره بصورة مذهلة، وتجميله بالشكل الذي وصل إليه الآن، كما تم تجميل عدد من ميادين الكورنيش.

كانت فترة المحجوب شاهدة على أزهى عصور تطوير عددًا من الميادين في المحافظة، وإنشاء عدد من الميادين.

كان إنشاء كوبري ستانلي طفرة في المحافظة، حيث كانت المنطقة بها أزمة مرور خانقة، ، وقد افتتح في الثاني من سبتمبر 2001، في عهد اللواء عبدالسلام المحجوب، ورغم حداثته إلا أنه أصبح أحد أهم معالم الإسكندرية حيث يعتبر كوبري ستانلي أول جسر يخترق مياه عروس البحر الأبيض المتوسط.

بعد وفاته .. كل ما تريد معرفته عن الراحل عبد السلام المحجوب

موعد عزاء اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق

وفي حفل مهيب حضره عدد من الرؤساء والزعماء والقادة حول العالم، على رأسهم الرئيس الفرنسي جاك شيراك، والملكة صوفيا ملكة إسبانيا، افتتح الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مكتبة الإسكندرية العريقة بعد مئات السنين من الإغلاق على إغلاقها، في احتفالية كبيرة نقلتها كبرى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وكان ذلك في عهد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب.

وكان الافتتاح التاريخي في 16 أكتوبر 2002، حدثًا جلل غير من مجرى الثقافة في مصر والشرق الأوسط، حيث أعيد إنشاء المكتبة كمشروع ثقافي متكامل ينبض بالحياة على مياه البحر المتوسط.

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