موعد عزاء اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق

توفى منذ قليل اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق.

وأعلن كريم عمرو خفاجة حفيد اللواء عبدالسلام المحجوب عن وفاة جده خلال منشور له على الفيس بوك، بصفحته الرسمية قائلا: "توفي إلى رحمة الله جدي الوزير اللواء محمد عبد السلام المحجوب نسألكم الدعاء".

وتابع من خلال المنشور "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأوضح حفيد وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق عن موعد الدفنة وصلاة الجنازة، حيث قال " صلاة الجنازة غدا إن شاء الله الثلاثاء ١ فبراير مسجد الرشدان بعد صلاة الظهر و الدفنة في الوفاء و الأمل محور المشير".

كما أن العزاء يوم الأربعاء ٢ فبراير مسجد الشرطة الشيخ زايد محور ٢٦ يوليو .