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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ابن مصر البار.. مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف تنعيان اللواء عبد السلام المحجوب

اللواء عبد السلام
اللواء عبد السلام المحجوب

 نعت مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الإخبارية ببالغ الحزن والأسى اللواء عبد السلام المحجوب، أحد أبناء مصر الأبرار، والذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 86 عامًا، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في جميع المهام التي تولاها الفقيد الراحل في خدمة بلاده، التي عشق ترابها ودافع عنها بكل ما أوتي من قوة.

وقال محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الإخبارية، إن شعب مصر تلقى بكل الحزن نبأ وفاة اللواء عبد السلام المحجوب، ابن مصر البار، الذي عمل بكل جد واجتهاد ووطنية ومسئولية، في كافة المهام التي تولاها، سواء في القوات المسلحة المصرية أو المخابرات العامة أو المناصب القيادية والسياسية.

وأضاف أمين، أن الفقيد الراحل، كان من أبناء القوات المسلحة المصرية، وقام بأداء مهامه بها بكل أمانة، قبل أن ينتقل إلى صفوف المخابرات العامة المصرية، ليكمل مسيرته الوطنية، بكل هدوء وصمت، وفي سرية تامة.

وأشار إلى أن اللواء المحجوب اشتهر بـ"محبوب الإسكندرية"، بعدما حقق الكثير من الانجازات خلال توليه منصب محافظ الإسكندرية، بين عامي 1997 و2006، محققا نجاحًا آخرًا مبهرًا في مسيرته الوطنية، ليؤكد أن أبناء مصر المخلصين لا يتوقفون عن خدمة بلادهم بكل إخلاص في أي مهمة يكلفون بها.

وأكد أمين، أن مسيرة الفقيد الراحل، تستحق أن تكون درسًا للأجيال الحالية والقادمة، تتعلم منها المعنى الحقيقي لحب الوطن، وكيف يكون الجميع جنودًا مخلصين لمصر في شتى المجالات، يخدمون بلادهم بما يحقق لها مكانتها السامية التي تستحقها. 

رحم الله البطل المصري اللواء عبد السلام المحجوب، وجعل ما قدمه في خدمة وطنه، في ميزان حسناته، وشفيعًا له يوم القيامة، وغفر له وألهم أهله وتلاميذه ومحبوه والشعب المصري كله الصبر والسلوان.

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