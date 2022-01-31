النشرة الدينية .. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غداً .. دعاء الهداية من المعاصي وترك الشهوات .. وكيف تقبل التوبة بدون ندم ؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
دعاء شهر رجب .. أدعية نبوية لزيادة الرزق وحفظ الأبناء وتنير قبر الميت
فضل صلاة التسابيح .. 6 عطايا لفاعلها وأسهل عبادة تدخلك الجنة
دعاء الهداية من المعاصي وترك الشهوات.. يساعدك على الصلاح والاستقامة
فضل صلاة العشاء قبل منتصف الليل.. 15 سببا يجعلك تصليها خلال ساعتين
ما حكم تأخير إخراج الزكاة؟ .. البحوث الإسلامية يجيب
دعاء بعد صلاة العشاء مفاتيح الجنان .. ردده حتى انتصاف الليل
حكم التوبة بدون ندم .. وكيف تكون مقبولة؟ 5 شروط يجب توافرها
الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1443 هجرياً .. غداً