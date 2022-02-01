الرئيس الأمريكي يصنف قطر حليفا رئيسيا خارج الناتو

أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، خطابا رسميا إلى الكونجرس، لتصنيف قطر على أنها حليفا رئيسيا للولايات المتحدة خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، الأمير تميم بن حمد، أمير قطر بأنه "صديق طيب"، وذلك خلال استقباله في البيت الأبيض.

وقال بايدن إن "الشيخ تميم هو صديقي الطيب، وقطر صديق طيب يمكن الاعتماد عليه".

كما وجه بايدن الشكر إلى الأمير تميم بن حمد على مساهمات قطر وإجلائها آلاف من الأفغان.

وأضح: "نتمتع بعلاقات قوية مع قطر وعلاقاتنا كانت أساسية لكثير من القضايا إذ ساعدتمونا في إجلاء الآلاف من أفغانستان وكثير من الملفات الحيوية ولدينا الكثير لنناقشه".

وأعرب بايدن عن رغبته في تصنيف دولة قطر كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بايدن: "سأبلغ الكونجرس نيتي تصنيف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج الناتو".

وأشاد بايدن بالصفقة المبرمة بين الخطوط الجوية القطرية وشركة "بوينج الأمريكية"، وقال: "أريد أن أحيي الصفقة الجديدة للخطوط الجوية القطرية مع بوينج بقيمة 20 مليار دولار".

فيما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن زيارة أمير قطر هي الأولى لزعيم خليجي، ما يعبر عن متانة العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر.