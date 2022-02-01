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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

10 صور ترصد هدوء لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي

امتحانات الصف الثاني
امتحانات الصف الثاني الثانوي

تنتظم الان العملية الامتحانية داخل لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي ، وسط حالة من الهدوء والالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار كورونا وابرزها ارتداء الكمامة.

 

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد هدوء لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي اثناء سير الامتحان اليوم.

 

ويؤدي الآن طلاب الصف الثاني الثانوي، في جميع لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي الموجودة في المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية، امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

 

ووفقا لجدول امتحانات الصف الثاي الثانوي، من المقرر أن يستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا.

 

كما يؤدي اليوم أيضا، طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية امتحان الفيزياء من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا.

 

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا بنظام أوبن بوك، في المدارس بلجان مؤمنة ومراقبة طبقا للجدول المعتمد، ويسمح للطلاب بـ اصطحاب التابلت أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الإلكتروني.

 

شكل نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 

وتشكل لجنة من معلمي المواد لتقدير أوراق الإجابة بكل مدرسة على أن تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في صورة تقديرات: “من 85 إلى 100 ممتاز - كم 65 إلى أقل من 85 جيد جدا - من 50 إلى أقل من 65 جيد - أقل من 50 ضعيف”.

 

وتشكل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية.

 

ويتم قبول الأعذار التي يتعرض لها الطالب أثناء الامتحانات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

 

ويتولى مدير المدرسة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين في الامتحانات.

طارق شوقي: محدش هيقدر يغش بالتابلت

وكانت فكرة السماح بالدخول بـ التابلت في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الورقية، أثارت  جدلا واسعا، حيث اعتبر أولياء الأمور هذا الإجراء خاطئا لأنه سيسهل عملية الغش وتبادل الإجابات بـ التابلت بين الطلاب داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

من جانبه، حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الرد على هذه الانتقادات لوقف حالة الجدل المثارة بهذا الشأن.

وقال وزير التربية والتعليم: “امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تتم على مستوى المدرسة وليست امتحانات قومية موحدة على مستوى الجمهورية”.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه بناءً على ذلك لن يتمكن الطلاب من استخدام التابلت في الغش الإلكتروني مثلما يروج البعض.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن أهمية التابلت في المرحلة الثانوية، تكمن في كونه المصدر التعليمي المحوري للطلاب، حيث توفر وزارة التربية والتعليم للطلاب عبر أجهزة التابلت الكتب الرقمية، وبنك المعرفة المصري، وغيرها من التطبيقات التعليمية المتنوعة التي يمكن للطلاب استخدامها بدلا من الاعتماد على الكتب المدرسية كمصدر وحيد للمعلومة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الغش مسئولية وقرار فردي، مشددا على أن الخاسر الوحيد سيكون هو الطالب الغشاش الذي فقد فرصة التعلم والتدرب على الأسئلة الجديدة.

لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي الان

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