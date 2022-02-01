التفاف زوار معرض الكتاب حول فقرة الساحر .. فيديو

قدم نجوم السيرك القومى، فقرة الساحر التى نجحت فى جذب الحضور من الأطفال والشباب والكبار، ضمن فعاليات البرنامج الفنى المصاحب للدورة 53 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب صباح اليوم الثلاثاء.

ورصدت عدسة "صدي البلد" بالبث المباشر، التفاف زوار معرض الكتاب أمام فقرة الساحر، والتي تضمنت علي حركات وحيل ساحرة، أبهرت الحاضرين بروعة حيل الساحر الخادعة.

ووقف زوار معرض الكتاب، منبهرين بفقرة الساحر، وتشجيعه بالهتافات والتصفيق، عقب الانتهاء من فقرته التي تضمنت علي عروضات متنوعة ومختلفة ابهرت العقل والعين.

يذكر أن البرنامج الفنى المصاحب لفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب يعبر عن تكامل عناصر الإبداع فى المحفل الدولى الذى يجمع شتى ألوان المعرفة من مختلف ارجاء العالم.

وتعد الدورة إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، ودولة اليونان هي ضيف شرف الدورة الحالية، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية".

ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس.

كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، كما تشهد الدورة الحالية استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.