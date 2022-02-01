الديوان الأميري الكويتي يصدر قرارا بشأن أفراد الأسرة الحاكمة

عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي كتاباً من الديوان الأميري على الوزراء يتضمن قائمة بالأسماء غير المعتمدة ضمن أفراد الأسرة الحاكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حذف لقب (الشيخ) أو المهنة (أحد أفراد الأسرة الحاكمة) ممن وضع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح بحسب صحيفة الراي الكويتية .

ويأتي التعميم تنفيذا للأمر الأميري الصادر في مايو 2017 باعتماد شجرة اسرة الصباح رسمياً لترتيب نسب الأسرة الحاكمة في الكويت واعتبارها شجرة رسمياً ومرجعاً للنسب.

كان مجلس الأمة الكويتي قد وافق على طلب تخصيص ساعتين من جلسة الغد للوقوف على الإجراءات الحكومية في مواجهة وباء كورونا، على أن يكون ذلك بعد الانتهاء من بند الرد على الخطاب الأميري.

كما وافق المجلس على تقديم جلستي 15 و16 فبراير إلى يومي 8 و9 من الشهر نفسه.. وتأجيل جلستي 1 و2 مارس إلى 8 و9 منه.

وكان قد رفض مجلس الأمة الكويتي رفع الحصانة عن المطير والمونس والسويطرفض مجلس الأمة رفع الحصانة البرلمانية عن النواب محمد المطير وخالد المونس وثامر السويط في القضية المرفوعة ضدهم من قبل مجموعة من موظفي مجلس الأمة، بـ 28 صوتا مقابل موافقة 27.