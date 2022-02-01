الكويت تدين الهجوم الحوثي على الإمارات

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيات الحوثي بسلوكها العدواني "الجبان" استهداف دولة الإمارات بصاروخ باليستي.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن استمرار هذه الممارسات الإرهابية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق الآمنة في دولة الإمارات واستقرار المنطقة يؤكد تجاهل ميليشيات الحوثي للجهود الدولية وإصرارها على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني، ما يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وكان أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، أنه يتواصل يوميا مع المسؤولين في دولة الإمارات لمناقشة التهديدات الحوثية الأخيرة.

وحسب “رويترز” قال بايدن، خلال استقباله أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، "نحن على تواصل دائم مع الإمارات لمواجهة تهديد الحوثيين.. وجهت لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج. سنقف إلى صف حلفائنا”.

وأعلنت دولة الإمارات، أول أمس الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه البلاد.