عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تتعهد بدعم الإمارات في الدفاع عن أراضيها

واشنطن تتعهد بدعم
واشنطن تتعهد بدعم الإمارات في الدفاع عن أراضيها

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الاثنين، إن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الإمارات في الدفاع عن شعبها وأراضيها ضد جميع التهديدات.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، أن القوات الأمريكية ردت على التهديد الصاروخي في الداخل الإماراتي، والذي تضمن نشر صواريخ باتريوت اعتراضية، تزامناً مع جهود القوات المسلحة الإماراتية.

من جانبه، قال الرئيس جو بايدن إنه يتواصل بشكل يومي مع الإمارات لمناقشة التهديدات التي تتعرض لها.

لبنان: نقف مع الإمارات ضد أي اعتداء يطال سيادتها واستقرارها

أعمال جبانة.. مصر تدين إطلاق ميلشيا الحوثي صاروخ باليستي على الإمارات

وأضاف الرئيس الأمريكي قبيل لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في البيت الأبيض "وجهت لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج. سنقف إلى صف حلفائنا".

وكانت الإمارات أعلنت تدمير منصة وموقع إطلاق صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية من محافظة الجوف اليمنية، كان يستهدف الدولة وتم اعتراضه وتدميره وسقوط بقاياه خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إنه لم ينجم عن الصاروخ الحوثي أي خسائر، مشيرة إلى أن بقايا الصاروخ سقطت خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وشددت الإمارات على أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

الامارات البيت الأبيض الولايات المتحدة أمريكا وزارة الدفاع الإماراتية هجوم حوثي الامارات الحوثيين

موضوعات متعلقة

بايدن: أتواصل يوميا مع الإمارات لمواجهة تهديدات الحوثيين

لبنان: نقف مع الإمارات ضد أي اعتداء يطال سيادتها واستقرارها

ترشيحاتنا

مصابة بمرض الإيدز..فيروس كورونا يتحور 21 مرة في جسد امرأة بجنوب أفريقيا

بشرة خير..سلبية مسحة منتخب مصر قبل موقعة الكاميرون بنصف نهائي أمم أفريقيا

أستاذ علم أحياء: العالم على موعد مع فيروس جديد كل 15 عام..فيديو

تمزق في أوتار «الضامة».. الإصابة تنهي مشوار حجازي بأمم إفريقيا

واحدة زيي عايشة ليه.. كيف أُصيبت حورية فرغلي بلعنة المرض وحرمان الزواج والأمومة؟

"الفلاحين" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق.. وموعد الانخفاض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

عاجل.. الجواتيمالي ماريو إسكوبار حكما لمباراة مصر والكاميرون

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

الوضع لا يسمح بالتدخل الجراحي.. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي مفيد فوزي

أصحاب ولا أعز ..أحمد فهمي: منى زكي كمان 50 سنة هتبقى مثل فاتن حمامة

أضرار جسيمة في شمال أوروبا بسبب العاصفة مالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الحلبة على الريق .. أبرزها التخسيس وعلاج الضعف الجنسي وتقوية الشعر

فوائد الحمص للرجال والسيدات .. يحمي من 9 أمراض

العيش البتاو أجود أنواع الخبز الفرعوني .. اكتشف سر قدرته على علاج الأمراض| نوستالجيا

تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية في ختام التدريب البحرى المصرى السعودى "مرجان-17"

فيديو

منظومة جديدة.. وزير التعليم يقرر تدريس البورصة لطلاب 5 و6 ابتدائي “فيديو”

محتاج عملية بـ 2 مليون دولار.. والدة الطفل مصطفى تستغيث بالرئيس السيسي

وهب سيارته ومنزله لمصابي السرطان.. حكاية عم ظاظا صديق مرضى مستشفى 57357

تطور جديد في واقعة انتحار الطالبة هايدي.. الجيران وراء تسريب صورها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ