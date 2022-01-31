واشنطن تتعهد بدعم الإمارات في الدفاع عن أراضيها

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الاثنين، إن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الإمارات في الدفاع عن شعبها وأراضيها ضد جميع التهديدات.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، أن القوات الأمريكية ردت على التهديد الصاروخي في الداخل الإماراتي، والذي تضمن نشر صواريخ باتريوت اعتراضية، تزامناً مع جهود القوات المسلحة الإماراتية.

من جانبه، قال الرئيس جو بايدن إنه يتواصل بشكل يومي مع الإمارات لمناقشة التهديدات التي تتعرض لها.

وأضاف الرئيس الأمريكي قبيل لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في البيت الأبيض "وجهت لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج. سنقف إلى صف حلفائنا".

وكانت الإمارات أعلنت تدمير منصة وموقع إطلاق صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية من محافظة الجوف اليمنية، كان يستهدف الدولة وتم اعتراضه وتدميره وسقوط بقاياه خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إنه لم ينجم عن الصاروخ الحوثي أي خسائر، مشيرة إلى أن بقايا الصاروخ سقطت خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وشددت الإمارات على أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.