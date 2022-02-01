أكثر النساء شرا| عائلة جورجينا تكشف وجهها الآخر.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، عائلة جورجينا تكشف وجهها الآخر الأكثر شرا.

ووفقا للتقرير، هاجمت عائلة جورجينا رودريغير صديقة رونالدو، وتكشف وجها آخر للحسناء الإسبانية، حيث اتهمها خالها بأنهاء امرأة شريرة وناكرة للجميل، وخلال مقابلة أجرتها معه صحيفة الصن البريطانية.

وذلك كان بسبب التنصل منهم منذ أن تعرفت على النجم البرتغالي؛ حيث قال: "قد يكون الأمر محرجا لأنها تعتبر نفسها أفضل منا.. لأننا لا نعيش بنفس الكماليات.. لكننا لم نطلب منها أى شيء.. وكن أشترى لها الملابس وأسدد لها فواتيرها واتصلت بنا مرة أو مرتين فقط منذ ارتباطها بكرستيانو".

كما كشف خال جورجينا أن ابنة أخته لم تخبر عائلتها بوفاة والدها عام 2019، وأنه حاول التواصل معها مرات عدة دون أن يتمكن، حتي شقيقتها باتريشا من جهة الأب هاجمتها، معقبة: "طلبت منها توقيعا من رونالدو على قميص من أجل طفلي فى عيد ميلاده ورفضت قائلة إنها لا تريد أن تضايقه فى إجازته".