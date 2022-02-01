تنفيذاً لتوجيهات السيسي.. تفاصيل برنامج تعميق التصنيع المحلى بمشاركة 303 مصانع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات".

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية.

تفاصيل برنامج تعميق التصنيع المحلى

وحول الأمر يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل برنامج تعميق التصنيع المحلى بمشاركة 303 مصانع، والتي أعلنها مركز تحديث الصناعة، حيث أكد ان البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، وأن البرنامج يقوم علي تصنيف السلع المستهدفة وتقسيمها إلي: متوفر بديل محلي لها، وغير متوفر بديل لها ويتطلب توسعات واستثمار أجنبي مباشر أو مشترك.

وأوضح المركز في بيان له، أنه فيما يخص بالسلع المتوفر لها بديل محلي، فإن إجمالي الموردين بلغ 107 موارد، 196 منشأة صناعية حيث تم التعاون معهم في 303 مصانع وبلغت عمليات التشبيك 69 عملية، لافتا أن نحو 15 عملية توريد أصناف بديلة للمستورد بلغت قيمة التوريد الفعلي لـ14 مورد و13 منشأة صناعية 5.5 مليون جنيه، فيما من المتوقع أن تصل قيمة الفجوة السنوية 36.7 مليون جنيه.



وأضاف التقرير الصادر عن المركز، أن البرنامج نجح في عمل 27 خطاب تعاون تم توقيعهم لتوريد منتجات محلية ما بين 19 موردا محليا و34 منشأة صناعية بإجمالي 65 مليون جنيه قيمة خطة التوريد السنوي.

المنتج الوسيط

وفيما يخص المنتج الوسيط، قال رئيس المركز، إنه جار التفاوض بين 14 موردا و15 منشأة صناعية لتوريد 27 منتجا وسيطا وبلغت قيمة الفجوة المتوقعة سدها والتي تحتاج إلي توسعات ونقل تكنولوجيا بأجمالي 379 مليون جنيه.



وفيما يخص بالسلع المستهدفة غير متوفر بديل محلي لها، بلغت قيمة التوريد الفعلي كتجربة أولي من المورد المحلي لمدخل انتاج صلب- مسطح "مدهون" بالعاشر من رمضان إلي المنشأة الصناعية بالسادس من أكتوبر لإنتاج ثلاجات عرض بلغت 800 الف جنيه فيما تبلغ القيمة المتوقعة لمعدل السحب السنوي 23 مليون جنيه.



وأضاف، فيما بلغت قيمة التوريد الفعلي لمدخل الإنتاج اقمشة غير منسوجة من المورد المحلي بمدينة السادات إلي المنشأة الصناعية بالعاشر من رمضان لإنتاج كمامات وملابس طبية 160 الف جنيه كتجربة أولي، وبلغت القيمة المتوقعة لمعدل السحب السنوي 3.3مليون جنيه.