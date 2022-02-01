النيجيرى فيكتوري بنينيانجيا: سعيد بتسجيل أول أهدافي في مرمى الزمالك

علق النيجيرى فيكتوري بنينيانجيا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، على فوز فريقه أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، وأول أهدافه مع الفريق.

وقال فيكتوري خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "أنا سعيد لإحراز الهدف الذي لم يكن سهلا، سعيد بتسجيل هدف وبانضمامي للنادي ، انضمامي للنادي طلائع الجيش، بعقد لمدة 6 أشهر".

وتابع: "كانت مباراة طيبة وأدينا بشكل جيد، خبرة جديدة لاكتسابها وبداية جيدة لي مع الفريق".

وأكمل: "أنا بذلت كل جهدي والهدف ترجمة لجهدي، وسأسعى خلال الـ 6 أشهر لإحراز الأهداف".

وأتم: "عندما كنت في نيجبريا كنت أتابع الدوري المصري والفرق المصرية ولم أكن أتوقع أن آتي هنا، طارق العشري والفريق كله كان سعيدًا بتسجيلي الهدف".