صدام جديد مع كارتيرون.. المدير الفني يرفض أحمد عيد

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: علم "بوكس تو بوكس" بمفاجأة كبيرة فيما يتعلق بأحمد عيد، الظهير الأيمن الصاعد للفريق، حيث رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، عودة اللاعب من جديد.

وواصل: "جاءت المفاجأة الأكبر، أن كارتيرون علم بالأمر من وسائل الإعلام، بعودة أحمد عيد، وقطع إعارته من الإسماعيلي، حيث شدد للإدارة، على عدم حاجته للاعب من الأساس، وأنه سبق وطلب إعارته لعدم قناعته بمستواه.

وتابع: "كما أبدى المدرب دهشته من قرار عودة اللاعب دون استشارته في الأمر، وهو ما أثار غضبه بصورة كبيرة.

وفي سياق آخر، تعرض عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بكدمة في الرأس خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت امس في كأس الرابطة.

وفضل الجهاز الطبي خروج اللاعب وعدم استكمال اللقاء، على أن يتم وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة بسبب إصابته في الرأس.