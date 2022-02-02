رشوان توفيق | فى عيد ميلاده رأى النبى مرتين وقصة مقاضاة ابنته له

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير رشوان توفيق ،والذى يحرص دائما على اختيار أدواره بعناية تعكس قيمه الأخلاقية، ويمتلك رصيدا يزيد عن 200 عمل فني خلال مسيرة طويلة، تجاوزت 65 عاما، وتنوعت أعماله بين السينما والدراما والمسرح والإذاعة.

رشوان توفيق هو معالي الوزير في مسلسل "لن اعيش في جلباب ابي"، وعم خضر في مسلسل "امرأة من زمن الحب"، وهو أبوالعلا محمد في مسلسل "أم كلثوم" ونرصد فى السطور التالية أهم المحطات الفنية فى حياة رشوان توفيق ..

بداية رشوان توفيق الفنية

ولد رشوان توفيق محمد في 2 فبراير1933، ولم يخطط لحياته ولم يحاول أن يرسم لها هدفا محددا، فقرر أن يسعى ويجتهد، وترك العناية الإلهية لتدبر له مصيره.

درس رشوان توفيق الإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعقب التخرج عمل مساعدا للمخرج كمال أبوالعلا، بالتليفزيون المصري، ثم تقدم بعد ذلك لاختبارات المذيعين واجتازها بنجاح.

تغيرت طريقة تفكيره بعد إنشاء فرقة للمسرح بالتليفزيون، حيث قرر الانضمام لها، وبسبب موهبته فرض نفسه بسهولة، واختاره المخرج نور الدمرداش للمشاركة في بطولة مسرحية "شيء في صدري".

رشوان توفيق

تجاوزت أعماله الفنية 200 عمل

توالت بعد ذلك أعمال رشوان توفيق الفنية، ولمع اسمه في التليفزيون أكثر من السينما، إذ بلغ حجم أعماله الدرامية، 200 مسلسل منها "الإسلام والإنسان، ليالي الغضب، ضمير أبلة حكمت، الليل وآخره، الحاوي، هارون الرشيد، خاتم سليمان، قانون المراغي، هارون الرشيد".

وفي السينما شارك في بطولة 30 فيلما، أهمها "جريمة فى الحي الهادي، والملاعين، وبين القصرين، والقانون لا يعرف عائشة".

تميزت أعمال رشوان توفيق بالعمق، والتركيز على قضايا اجتماعية مهمة، ولأنه فنان مثقف، انحاز في مجموعة من أعماله للتاريخ الإسلامي والبطولات العربية.

رشوان توفيق

رأى النبي مرتين في منامه

وكشف رشوان توفيق عن تصوفه ومحبته للصالحين ورؤيته للنبي صل الله عليه وسلم وتمنياته بأن يراه مرة أخرى لأنه رأه منذ سنوات، متذكرًا رؤيته للنبي محمد (ص)، في شكل عالم أزهري وحوله شباب أزاهرة وقالوا له في الرؤية أن هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما رأى النبي في رؤية أخرى وحينها كان جالسًا عند الباب الأخضر في المسجد النبوي ونام فرأى في منامه شخصًا يقف أمامه وسأله من أنت فرد عليه «أنا صاحب الفضل»، فتيقن أنه رسول الله صل الله عليه وسلم فصرخ قائلًا: «ده هو .. ده هو» واستيقظ من سباته ووجد نفسه يردد: «ده هو»، مشيرًا إلى أنه لم ير النبي منذ سنوات.

رشوان توفيق

رشوان توفيق وزوجته أميمة حسن

تزوج رشوان توفيق من الفتاة التي أحبها وتدعى" أميمة حسن عبدالرحمن" وأثمر هذا الزواج عن إنجاب 3 أبناء هم "هبة وتوفيق وآية".

وحرص هذا الفنان الاستثنائي على تربية أبنائه وتعليهمم، فلم يبخل عليهم، وحاول غرس كل القيم والمعاني النبيلة بداخلهم، وساعده في هذه المهمة زوجته التي كانت تقدس الحياة الزوجية.

وعملت "هبة" في التليفزيون وأصبحت مذيعة، كما تم تعيين "توفيق" محاسبا في أحد البنوك، وفضلت "آية" الزواج والاستقرار.

وفاة زوجة ونجل الفنان رشوان توفيق

وفي يوليو 2019، توفيت زوجة الفنان رشوان توفيق، وتأثر كثيرا بعد رحيلها، وتحدث عنها وهو يبكي في العديد من البرامج التليفزيونية قائلا: "هي حب عمري، مخلتنيش أحس في يوم من الأيام أنني في أزمة، هي اللي جوزت البنات وبيتي هي اللي عملت كل حاجة فيه".

وعرف قلب رشوان توفيق مرارة الحزن مرة اخرى ، عندما مات نجله "توفيق" بشكل مفاجئ، وعن هذه المأساة قال:" ابني كان بيشتغل في بنك، قبل وفاته بشهر جاتلي رؤيا في المنام حد بيقولي ابنك مات، وكان ساعتها سليم ومفيهوش حاجة خالص.. بعد أيام أصيب بجلطة في الشغل، ومات بعد دخوله المستشفى بدقائق".

رشوان توفيق

خلاف رشوان توفيق وابنته

وفي ديسمبر 2021، فجر رشوان توفيق مفاجأة حزينة، خلال حلوله ضيفا على برنامج واحد من الناس، إذ قال إن زوج ابنته وحفيده رفعا قضايا حجر ضده للاستحواذ على أمواله، بعد التأثير على ابنته الصغرى.

موضحا: "عشت كل حياتي لأولادي، وقدمت كل شيء لهم، والآن أعيش مأساة كبيرة، أنا المقتول الحي، ولا أملك سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضي".