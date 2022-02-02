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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة الاشغالات بكفر شكر فى القليوبية ..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قاد الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لإزالة الاشغالات والتعديات بمختلف مناطق المدينة.


وشملت الحملة تنفيذ حملة إزالة بعزبة علية هانم بالإضافة إلى حملة إشغالات على الطريق السريع بنها المنصوره بنطاق التابعة الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى.


من ناحية أخرى تابع رئيس مدينة كفر شكر سير العمل بالمصالح الحكومية بنطاق الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى حيث تفقد مقر الوحده المحلية ومقر الوحده الصحية للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وكان محافظ القليوبية قد أجرى جولة تفقدية بمدينة بنها لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال تطوير الطرق الرئيسية والفرعية الجاري رصفها، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة والإشغالات وذلك في إطار المتابعة المستمرة من محافظ القليوبية لمشروعات المحافظة .


واستهل المحافظ الجولة بتفقد مقترح إنشاء مطلع ومنزل لطريق مصر اسكندرية الزراعي عبر مرور السيارات من  شارع ٨ في منطقة الفلل عند كوبري الفحص، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالمدينة حيث وجه المحافظ بعقد اجتماع عاجل لمناقشة المقترح وتحديد آليات التنفيذ وذلك لخدمة أهالي مدينة بنها.
 

ثم استكمل الهجان جولته بتفقد أعمال تطوير ممشى أهل مصر مرحلة (ب) من بعد كوبري السكة الحديد وحتى المعدية المقامة أمام مجلس مدينة بنها بطول ٥٠٠ متر تقريباً ، بتكلفة ١٣مليون جنيه والذي تم الانتهاء من تطويره بنسبة ٩٠% تحت إشراف جهاز القاهرة الفاطمية، حيث وجه المحافظ بسرعة البدء في أعمال التشجير والتهذيب للنخيل، بحيث يتم الانتهاء من أعمال التطوير مع بداية الشهر المقبل لكي يتم البدء في أعمال تطوير المرحلة (ج).


وتوجه المحافظ بعد ذلك لزيارة لمصنع طنطا للزيوت والصابون بقطاع بنها، وذلك لمتابعة أعمال معالجة تسريب المياه داخل نفق كلية العلوم وذلك بحضور محمود الدالي رئيس قطاع المصنع ببنها، حيث تم الانتهاء من عمل وصلة تصريف خارجيه بعيداً عن سور النفق لتجنب أي تسريب.


وعلى هذا النحو توجه الهجان لمتابعة أعمال تطوير شارع شرق الاستاد، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، إذ شمل التطوير عمل بلدورات ورفع مطابق للصرف الصحي و أعمال توسعة للشارع بالإضافة إلى أعمال الرصف، وذلك بتكلفة مليون و٥٠٠ ألف جنيه وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها.

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القليوبية محافظة القليوبية الحركة المرورية ازالة الاشغالات القاهرة الفاطمية طريق مصر إسكندرية الزراعي رئيس مدينة كفر شكر

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