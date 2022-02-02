مصرع مدرسة في حادث سير أثناء توجهها إلى العمل بالمنوفية

لقيت معلمة بمدرسة هورين الثانوية الفنية الصناعية ببركة السبع مصرعها في حادث سير أثناء توجهها الي محل عملها.



وأصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بيان تنعى فيه نادية كمال طه طعيمة معلم الملابس العملي بمدرسة هورين الثانوية الفنية الصناعية ببركة السبع والتي وافاتها المنية اليوم إثر حادث أليم أثناء توجهها لمقر عملها ونقلت على أثره لمستشفى بركة السبع.

وكلفت الدكتورة أماني قرني مدير المديرية حمدي الخطيب مدير إدارة بركة السبع التعليمية بالتوجه للمستشفى لمتابعة إنهاء الإجراءات والوقوف بجانب أسرة المعلمة وتقديم التعازي نيابة عن جميع قيادات العملية التعليمية بالمنوفية لأسرتها .

