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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسرار لا حول ولا قوة إلا بالله.. كنوز لا تتركها

صدى البلد

أسرار لا حول ولا قوة إلا بالله .. جملة "لا حول ولا قوة إلا بالله" هي كنز من كنوز الجنة، حيث إنها تسخر جميع الأسباب، وتفتح الأبواب المغلقة، ذكر علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه انه كنز من كنوز الجنة وهو دواء لمائة داء، أدناهم الهم .  
 وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن "لا حول ولا قوة إلا بالله" كنز من كنوز العرش وهي تعني أنه لا يكون في كونه إلا ما أراد ولا يكون في هذا الكون شيء إلا ويعلمه"، فهي الحقيقة نفسها وتيقنها جيدا يؤدي إلى حسن التوكل على الله وحسن الاستعانة بالله وفضل سؤال الله كما تؤدي إلى تخلية القلب من القبيح والتحلي والتجلي كما ستؤدي إلى التسليم والرضا".

 

ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

هي باب عظيم من أبواب الجنة ومن المفترض ألا نفوت ذلك الذكر ونداوم عليه ويكون لنا وردا دائما في حياتنا اليومية في جميع الظروف والحالات والمداومة على الاستغفار لأن له ثمرات عظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب»، لأن الذنب يحدث كرب في نفس الإنسان ويظلمها فلا بد أن ينشرح صدره بالاستغفار والذكر.

وقال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن واحدة من أكبر الأزمات التي قال إنها أصبحت سمة عامة بين الناس في الوقت الراهن، وهي انتشار الإحباط واليأس بينهم، طارحًا مبدأ إيمانيًا للعلاج منه، يتلخص في قول: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، التي هي دواء لـ 99 داءً أيسرهم الهم.

وشرح «العجمي» كيف يسير الإنسان في حياته معتمدًا هذا المبدأ، من خلال العمل بكل قوة وجهد وعرق وإبداع، على أن يخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، لا حول عن كل معوق في الحياة إلا بالله.. لا قوة على كل نجاح وإنجاز إلا بالله.

وقال: إن "لا حول ولا قوة إلا بالله، هي قوة دفع للأمام ضد الإحباط واليأس، تجعل الإنسان يرى الحقيقة واضحة وليس الوهم، وهو أن الكون ملك الله فلماذا اليأس"، واعتبرها الدافع نحو العمل والنجاح والتحدي بلا يأس أو إحباط.

والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- تفتح أمامك الأبواب المغلقة.. صلوا عليه وسلموا تسليمًا، فإذا داوم عليها الإنسان، فإن جميع الأبواب المغلقة لا يمكنها أن تصمد أمامه.

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دعاء لفتح أبواب الرزق المغلقة

 

ينبغي أن يلزم العبد باب الصدقة، مشيرة إلى أنها تفتح أمامه كل أبواب الخير المغلقة في الدنيا، فا لصدقة التي يخرجها العبد المسلم تعمل على زيادة في ماله وبركة ونماء في كل حياته.

وقال تعالى: «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7)» من سورة الليل ، فالزم باب الصدقة؛ تفتح لك كل الأبواب، ولا يشترط أن تكون الصدقة قائمة على إعطاء مبالغ مالية أو ما شابه، فمن الممكن يتم إخراجها في صورة شراء ثلاجة لشخص فقير ويحتاج، أو قد تخرج في صورة إعطاء طعام للمحتاجين، وبهذا الصدقة قد تكون قائمة على المال وغير المال.

دعاء الفتح والتيسير

 

سورة الفاتحة نزلت على قلب رسول الله "صلى الله عليه وسلم" مرتين، في المرة الأولى في شهر رجب في ليلة الإسراء والمعراج عندما فرض الله عز وجل عليه الصلاة، ونزلت في مكة، والمرة الثانية في المدينة في شهر شعبان، وبالتحديد في ليلة النصف من شعبان عندما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة.

 

والفاتحة هي الوحيدة التي نزلت مرتين لأهميتها ولأنها تفتح لنا الأبواب المغلقة ومن ضاقت عليه الدنيا فعليه بقراءة سورة الفاتحة يأتي الخير للإنسان وإذا كان الإنسان مريضًا عليه قراءة سورة الفاتحة يأتيه الشفاء من الله سبحانه وتعالى.

 

تسهيل الأمور المستعصية

سيد الاستغفار « أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».

 

الإكثار من ياذا الجلال والإكرام ثم اطلب ما تريده بعدها، والإكثار من لاحول ولا قوة إلا بالله والتي هي كنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة.


"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، وقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر .. وهي من غراس الجنة.

ذكر يفتح الأبواب المغلقة

الاستغفار والمداومة عليه يفتح لك الأبواب المغلقة ويزيل همك ويطمئن قلبك.

 

كما أن الاستغفار يشرح الصدر ويريح القلب، ويفتح أبواب الرزق، مصداقًا لقول تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12)» سورة نوح.

 

يقول رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ». 

تسهيل الأمور المستعصية 
سيد الاستغفار « أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».


الإكثار من ياذا الجلال والإكرام ثم اطلب ما تريده بعدها، والإكثار من لاحول ولا قوة إلا بالله والتي هي كنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة. "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، وقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر .. وهي من غراس الجنة.

 

دعاء الفتح والتيسير


سورة الفاتحة نزلت على قلب رسول الله "صلى الله عليه وسلم" مرتين، في المرة الأولى في شهر رجب في ليلة الإسراء والمعراج عندما فرض الله عز وجل عليه الصلاة، ونزلت في مكة، والمرة الثانية في المدينة في شهر شعبان، وبالتحديد في ليلة النصف من شعبان عندما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة.


والفاتحة هي الوحيدة التي نزلت مرتين لأهميتها ولأنها تفتح لنا الأبواب المغلقة ومن ضاقت عليه الدنيا فعليه بقراءة سورة الفاتحة يأتي الخير للإنسان وإذا كان الإنسان مريضًا عليه قراءة سورة الفاتحة يأتيه الشفاء من الله سبحانه وتعالى. 

اسرار لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر لا حول ولا قوة الا بالله

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