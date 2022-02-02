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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

22 فبراير أولى جلسات استئناف 4 من محامي كريم الهواري على حبسهم 3 سنوات

شعار المحكمة
شعار المحكمة

تقدم المستشار وليد عبد الوهاب، اليوم الأربعاء، باستئناف على الحكم الصادر  ضد محاميي "كريم الهواري"، المتهمين بانتحال صفة والشروع في الحصول على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، بحبسهم ٣ سنوات.

وتحددت جلسة ٢٢ فبراير لنظر أولى جلسات الاستئناف.

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، بالحبس 3 سنوات مع النفاذ على 4 من محامي "كريم الهواري"، المتهمين بانتحال صفة والشروع في الحصول على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيها موكلهما.

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.

ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.

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