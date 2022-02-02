اقتصاد السعودية.. انطلاق مبادرة "دعم ريادة الأعمال التقنية" بالتعاون مع "منشآت"

أطلق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP» في السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مبادرة "دعم ريادة الأعمال التقنية"، وذلك خلال فعاليات مؤتمر LEAP التقني الدولي، بهدف تمكين رواد الأعمال في مجال تقنية المعلومات للانطلاق والتركيز على مشاريعهم الناشئة.



وتستهدف المبادرة التي أعلن عنها وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا والرئيس التنفيذي المكلف للبرنامج المهندس نواف الحوشان، خلال مشاركته في المؤتمر وفقا لما نشرته وكالة أنباء السعودية، إلى تعزيز المواهب التقنية ومنظومة ريادة الأعمال في مجال تقنية المعلومات، وبناء سوق ريادي فاعل في مجال تقنية المعلومات في المملكة، إضافةً إلى زيادة عدد رواد الأعمال في مجال التقنية، من خلال توفير الدعم المالي والمعرفي لهم عن طريق شركاء المبادرة، حيث سيتاح لرواد الأعمال المستهدفين الدخول في مسارات خاصة، صممت خصيصًا لمساعدتهم في بدء نشاطهم في ريادة تقنية الأعمال، إما مع الشركات الناشئة عالية النمو، أو مع منصات الأعمال، ممثلة في أستديو المشاريع الناشئة وحاضنات ومسرعات الأعمال المحلية والعالمية، إضافةً لتقديم الاستشارات وفرص التطوير لرواد الأعمال، والاستفادة من المختبرات التقنية بما يحقق أهداف المبادرة.



يُذكر أن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP» قد أنشئ لدعم وتسريع نمو قطاع تقنية المعلومات في المملكة وبميزانية تبلغ 2.5 مليار ريال كأكبر برنامج حكومي لدعم قطاع تقنية المعلومات في المنطقة.



ودشن خلال الفترة القليلة الماضية ثلاث مبادرات، يسعى من خلالها لتحقيق هدفه المتمثل في تنمية قطاع تقنية المعلومات؛ لتصبح المملكة رائدة عالميًا في صناعة وتبني التقنية، وهي «تمويل نمو التقنية» و «تحدي البحث التقني»، و «طموح التقنية».