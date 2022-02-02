جهاز التمثيل التجاري: نتحمل 80% من تكلفة الشحن الخاصة بالتصدير داخل أفريقيا

قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الجهاز يوفر دعما ومساندة للمصدرين في القارة الأفريقية، حيث يقدم الجهاز للمصدر 80% من قيمة الشحن، سواء كان شحنا بريا أو بحريا.



وشدد “يحيى الواثق بالله” خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، على أن الدولة المصرية عن طريق الجهاز ستتحمل 80% من تكلفة الشحن الخاصة بالمصدر المصري في أفريقيا، متابعا: القارة الأفريقية هي قارة مستهلكة لكل المنتجات وتستورد سنويُا بـ600مليار دولار، بمعدل استهلاكي يصل إلى ونصف تريليون دولار.

واسترسل: القارة الإفريقية متوقع أن يصل المعدل الاستهلاكي بداخلها إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2026، ولذلك يجب أن نضع السوق الإفريقي في حساب المصدرين.

وأوضح أن البنوك المصرية تسعى إلى فتح فروع داخل القارة الأفريقية لتسهيل الاعتمادات المالية للمصدرين والمستوردين، متابعا: كما أن الدولة المصرية تعمل على دراسة أفضل المناطق الإفريقية الاستراتيجية لدعم التصدير.

وناشد البنوك المصرية بضرورة فتح فروع داخل الدول الهامة في أفريقيا، وذلك في إطار دعم مجال التصدير في القارة الإفريقية.