عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إعفاءات ضريبية جديدة.. خبراء عن تعديلات القيمة المضافة: تحفز النمو الاقتصادي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على  القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 1980.

ووفقا لتصريحات  محمد معيط وزير المالية، تضمنت التعديلات إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك ..رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.

ومنح القانون وفقا لبيانات رسمية صادره عن وزارة المالية السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

واستحدث القانون فى المادة «٢٨ مكررًا» حكمًا جديدًا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى

ورأى أستاذ التمويل والاستثمار، مصطفى بدرة، أن القانون ترجمة لتوجهات الدولة المصرية بـ توطين الصناعة ، مشرا إلى أن التعديلات صدرت بعد مراجعة الحكومة للقانون.

ولفت مصطفى بدرة في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إلى أن نسب التشجيع والتحفيز بهذ الشكل هي إعفاءات  جديدة من نوعها، لافتا إلى أن التطبيق هو ما سيوضح مدى مرونة أحكام القانون وتأثيرها على تنشيط الاستثمار.

وعن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة وفقا للقانون تضمنت منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.

ومن جانبه قال على الادريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والخبير الاقتصادى،  إن الدولة المصرية تسعى إلى تخفيف الأعباء عن المواطن والعمل على تقليل معدلات التضخم بغرض زيادة القوة الشرائية للعملة و رفع مستوى معيشة المواطن.

وأضاف على الإدريسي في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد "، أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من الركود التضخمي وارتفاع عدد من السلع والخدمات على المستوى العالمي ومن بيهم الاقتصاد المصري.

وأشار محمد معيط وزير المالية، إلى أن القانون استحدث حكمًا جديدًا لتيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى.

القيمة المضافة مساندة الصناعة الاقتصادات العالمية جائحة كورونا محمد معيط وزير المالية وزارة المالية المناطق الاقتصادية تشجيع الاستثمار

موضوعات متعلقة

أول قمة بين بايدن وشي جينبينج.. ملفات شائكة بين أمريكا والصين.. كيف سيكون مستقبل التعاون بين أمريكا والصين

من أرض السلام | منتدى شباب العالم يستعد للانطلاق.. رسائل ازدهار ووئام لـ العالم أجمع.. وفرصة التواصل مع صانعي القرار والمُفكّرين.. صور

الانتخابات النقابية العمالية في منتصف 2022 .. تعيين 4308  شابا في 7 محافظات .. فض إضراب 438 عاملا بشركة "هابيتات" ..التفتيش على 124869 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

فريدة الشوباشي لـ صدى البلد: من يدّعي أن المرأة سبب التحرش «مشوه نفسي»..تعدد الزوجات حرام..ترأسي الجلسة الافتتاحية من هدايا القدر..حياة كريمة أعادت الكرامة لملايين المصريين..وأطالب برفع سن الزواج لـ21

ترشيحاتنا

الرجال أكثر تعرضاً.. دراسة تكشف مفآجات عن ضحايا الابتزاز الجنسي في أمريكا

24 فبراير..آخر موعد لتسجيل استمارات الثانوية العامة 2022 الالكترونية

شعراوى:فرق متابعة لرفع مخلفات الترع والمصارف في 37 مركزا إداريا بـ20 محافظة

شروط ترخيص معامل التحاليل الطبية والمستندات المطلوبة وفقا للقانون

أمم أفريقيا.. شوبير: نسبة مشاركة أبو جبل أمام الكاميرون 75%

الشاباك يعترف: نستخدم أداة لتهديد الفلسطينيين خلال العدوان على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

خصم و حرمان من العلاوة السنوية.. 8 جزاءات تأديبية للموظفين بالقانون الجديد

أقوى ساعات البرد والمطر.. تفاصيل طقس الخميس والجمعة

صلاح الصغير.. موقف كريم سامح لاعب ليفربول من تمثيل مصر بعد استدعائه رسميا |خاص

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

عراقي يقتل شقيقه المتحول جنسيا .. ورد فعل صادم من عائلته "فيديو"

أنا القيصر.. فين الناس| محيي إسماعيل ينسحب من ندوة معرض الكتاب

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ