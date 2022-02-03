حبس شخص لاتهامه بالاستيلاء علي أموال من ربة منزل بزعم تسفيرها للعمل

أمرت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالإستيلاء علي مبلغ مالي من ربة منزل بزعم تسفيرها للعمل بإحدى الدول.

بداية الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، بتعرضها لواقعة احتيال من قبل مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والاستيلاء منها على مبلغ مالى بزعم تسفيرها للعمل بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام مدير التعاقدات بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، باستغلال طبيعة عمله بالشركة المشار إليها وقام بالنصب والاحتيال عـلى المُبلغة والاستيلاء على مبلغ مالى منها بزعم توفير فرصة عمل لهــا بإحدى الدول، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.