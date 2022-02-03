عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون مع الرياض.

وأشار الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ إلى "متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الأردن والسعودية".

وأكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع السعودية في المجالات كافة، مشيدا بمستوى التنسيق القائم.

دعم أمريكي قوي للإمارات بعد هجمات الحوثي|ماذا يعني تحريك المدمرة USS Cole؟

تحذير عاجل من وزير الإعلام اليمني بشأن عمليات تجنيد إجباري لميليشيا الحوثي

وجدد إدانته الاعتداءات الحوثية على السعودية، مشددا على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس فرض عقوبات تستهدف الحوثيين وكبار الشخصيات في الميليشيا الإرهابية، في أقرب وقت.

وأشارت الوكالة الإخابرية إلى أن العقوبات قد تفرض على ميليشيات الحوثي خلال أسبوع، في تحرك سريع ردا على هجمات الحوثي الأخيرة على دولة الإمارات والهجمات المستمرة على السعودية.

وبدأت حكومة بايدن إدارتها بإبعاد الولايات المتحدة عن التدخل العسكري في حرب اليمن، والقيام عوضا عن ذلك بجهود دبلوماسية لإجراء محادثات سلام. لكن الحوثيين لم يكترثوا للدبلوماسيين ومبادراتهم، وصعدوا هجماتهم بدلا من ذلك.

مجلس الشورى الأردن السعودية الملك عبد الله الثاني الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي اليمن الحوثيين ميليشيات الحوثي رئيس مجلس الشورى السعودي العاهل الأردني حرب اليمن الملك عبد الله عبد الله الثاني

موضوعات متعلقة

دعم أمريكي قوي للإمارات بعد هجمات الحوثي|ماذا يعني تحريك المدمرة USS Cole؟

تحذير عاجل من وزير الإعلام اليمني بشأن عمليات تجنيد إجباري لميليشيا الحوثي

ترشيحاتنا

دار الإفتاء المصرية تعقب على ضرب الرجل للمرأة.. شاهد

سوريا.. التحالف الدولي يستهدف قياديا أجنبيا بارزا في القاعدة

بوتين: روسيا والصين تلعبان دورا مهما في استقرار العالم

هناخد البطولة.. أحمد عيد عبدالملك يتوقع التأهل للنهائي والفوز على السنغال

بعد بطولة كأس الرابطة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك

ذوبان الجليد في غرينلاند يتسبب بارتفاع مستوى البحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد.. فإذا كنت حملته احذفه فورا

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

خوفا من التجسس.. إيقاف تدريبات منتخب مصر بعد رصد طائرة تحلق فوق المعسكر

12 حالة| متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد ؟

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ