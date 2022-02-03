العاهل الأردني: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون مع الرياض.

وأشار الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ إلى "متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الأردن والسعودية".

وأكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع السعودية في المجالات كافة، مشيدا بمستوى التنسيق القائم.

وجدد إدانته الاعتداءات الحوثية على السعودية، مشددا على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس فرض عقوبات تستهدف الحوثيين وكبار الشخصيات في الميليشيا الإرهابية، في أقرب وقت.

وأشارت الوكالة الإخابرية إلى أن العقوبات قد تفرض على ميليشيات الحوثي خلال أسبوع، في تحرك سريع ردا على هجمات الحوثي الأخيرة على دولة الإمارات والهجمات المستمرة على السعودية.

وبدأت حكومة بايدن إدارتها بإبعاد الولايات المتحدة عن التدخل العسكري في حرب اليمن، والقيام عوضا عن ذلك بجهود دبلوماسية لإجراء محادثات سلام. لكن الحوثيين لم يكترثوا للدبلوماسيين ومبادراتهم، وصعدوا هجماتهم بدلا من ذلك.