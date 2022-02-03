كاميرا داخل سيارة كورفيت Z06 تسجل حادثا مفاجئا.. فيديو

يعرض الفيديو رحلة أخيرة على مسار Willow Springs في سيارة شيفرولية كورفت Z06 صفراء من المفترض أن ستيف هو مالك وسائق سيارة حيث يُطلق على الفيديو اسم Steve's Z06 Corvette .

يبدأ الحدث بمغادرة ستيف والراكب بعد إعداد مسجل بيانات الأداء في كورفيت (PDR) يقوم الراكب بتسجيل الحركة، ثم يتحول الفيديو إلى PDR يظهر كورفيت وهي تتنقل عبر المنعطف الأول بسرعة خروج تبلغ حوالي 67 ميلاً في الساعة.

المشكلة لا تأتي في الزاوية أو الخروج من المنعطفين على المدى القصير نرى السيارة تتسارع ثم فجأة يخرج الطرف الخلفي حوالي 80 ميلاً في الساعة يتم تصحيح ذيل السمكة السريع إلى اليسار بشكل مفرط مما يؤدي إلى انزلاق السيارة عن الجانب الأيمن من المسار إلى حاجز كبير.

تدحرج السيارة مرتين على الأقل حسب ما يظهر في الفيديو، ثم ينتقل الفيديو بعد ذلك إلى لقطات الراكب، مما يوضح لنا أن السائق كان يسهّل الأمر في الواقع خلال المنعطفات وبشكل مستقيم، والطريقة التي يخطو بها الطرف الخلفي تجعلنا نتساءل عما إذا كان الإطار قد فقد الضغط، أو إذا كان هناك شيء ما على المسار.

هذا هو الجزء الوحشي من الفيديو حيث نسمع الضربة المقززة للزجاج والألياف الزجاجية بينما تتدحرج السيارة، يسمع صوت شخص ما يجعلنا نتوقف مؤقتًا للقلق، لكن سرعان ما يتبعه تأكيد بأن الجميع بخير مع قفزة أخرى إلى الحفر لخص الرجل الذي نفترض أنه ستيف الحادث بجملة بسيطة للغاية: "قوة كبيرة جدًا، لا قبضة كافية".

تنتج سيارة كورفيت C7 Z06 قوة تصل الى 650 حصانًا (485 كيلوواط)، لذا حتى بدون تعديل، لا نعرف كم من الوقت امتلك ستيف السيارة ولكن من الواضح أننا سعداء بأن الجميع خرجو دون إصابات.