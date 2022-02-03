عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كاميرا داخل سيارة كورفيت Z06 تسجل حادثا مفاجئا.. فيديو

صدى البلد

يعرض الفيديو رحلة أخيرة على مسار Willow Springs في سيارة شيفرولية كورفت Z06 صفراء من المفترض أن ستيف هو مالك وسائق سيارة حيث يُطلق على الفيديو اسم Steve's Z06  Corvette .

 

يبدأ الحدث بمغادرة ستيف والراكب بعد إعداد مسجل بيانات الأداء في كورفيت (PDR) يقوم الراكب بتسجيل الحركة، ثم يتحول الفيديو إلى PDR يظهر كورفيت وهي تتنقل عبر المنعطف الأول بسرعة خروج تبلغ حوالي 67 ميلاً في الساعة.

 

المشكلة لا تأتي في الزاوية أو الخروج من المنعطفين على المدى القصير نرى السيارة تتسارع ثم فجأة يخرج الطرف الخلفي حوالي 80 ميلاً في الساعة يتم تصحيح ذيل السمكة السريع إلى اليسار بشكل مفرط مما يؤدي إلى انزلاق السيارة عن الجانب الأيمن من المسار إلى حاجز كبير.

 

تدحرج السيارة مرتين على الأقل حسب ما يظهر في الفيديو، ثم ينتقل الفيديو بعد ذلك إلى لقطات الراكب، مما يوضح لنا أن السائق كان يسهّل الأمر في الواقع خلال المنعطفات وبشكل مستقيم، والطريقة التي يخطو بها الطرف الخلفي تجعلنا نتساءل عما إذا كان الإطار قد فقد الضغط، أو إذا كان هناك شيء ما على المسار.

 

هذا هو الجزء الوحشي من الفيديو حيث نسمع الضربة المقززة للزجاج والألياف الزجاجية بينما تتدحرج السيارة، يسمع صوت شخص ما يجعلنا نتوقف مؤقتًا للقلق، لكن سرعان ما يتبعه تأكيد بأن الجميع بخير مع قفزة أخرى إلى الحفر لخص الرجل الذي نفترض أنه ستيف الحادث بجملة بسيطة للغاية: "قوة كبيرة جدًا، لا قبضة كافية".

 

تنتج سيارة كورفيت C7 Z06 قوة تصل الى 650  حصانًا (485 كيلوواط)، لذا حتى بدون تعديل، لا نعرف كم من الوقت امتلك ستيف السيارة ولكن من الواضح أننا سعداء بأن الجميع خرجو دون إصابات.

سيارة شيفروليه كورفت Z06 Corvette كورفيت قوة إصابات

موضوعات متعلقة

مازيراتي تكشف عن طرازات خاصة جديدة من MC Edition | صور

أستون مارتن تنتهي من إنتاج محركات الاحتراق بحلول عام 2026.. تفاصيل

مرسيدس تنتهي من إنتاج AMG Black | صور

أسعار ومواصفات أبرز 5 سيارات مرسيدس 2022 في مصر.. صور

تفاصيل جديدة.. طرح أستون مارتن فالهالا بالأسواق في 2024 وفانكويش بعدها بعام |صور

مميزات لكزس RZ موديل 2022 قبل الإعلان الرسمي عنها..صور

سكودا فابيا مونتي كارلو 2022 تثير الإعجاب بترقيات بصرية خيالية.. صور

رينج روفرز سبورت الجديدة تحصل على تحديثات قوية جديدة| صور

ترشيحاتنا

عودة الونش.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكاميرون

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-2-2022 .. والقنوات الناقلة

دعاء جميل عند الصباح.. ردده خلال قيام الليل أو وقت صلاة الفجر

موسيماني يحفز معلول وديانج: لديكما فرصة لتعويض ما حدث في الكاميرون

دار الإفتاء المصرية تعقب على ضرب الرجل للمرأة.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد.. فإذا كنت حملته احذفه فورا

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

12 حالة| متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ