بدون تمويهات.. ظهور خاص للنسخة كورفيت C8 Z06 |فيديو

ظهرت النسخة شيفروليه كورفيت C8 Z06 خلال مقطع فيديو، نشرته Corvette Nut المتخصصة في مجال استعراض السيارات بواسطة أحد مستخدمي اليوتيوب، وعلى الرغم من صغر المدة الزمنية الخاصة بهذا المقطع والتي بلغت 26 ثانية.

ظهور خاص للنسخة كورفيت C8 Z06

الا ان السيارة شيفروليه كورفيت C8 Z06 ظهرت باطلالة مميزة بدون تمويهات، لتكشف عن لون طلاء مميز يحمل المظهر الفسفوري الناصع، إلى جانب التصميم الخارجي المميز، والذي يتمتع بمظهر باطلالة رياضية مبهرة كعادة "كورفيت".

وجاءت السيارة شيفروليه كورفيت C8 Z06 وهي تخوض جولة اختبارية داخل احد الحلبات، ويذكر أن موقع التصوير كان في باربر موتورسبورتس بارك في ألاباما بحسب ناشر الفيديو، وبصحبتها النسخة الالمانية بورشه كايين والتي جاءت بطلاء خارجي اسود.

ويبدو ان هذه السيارة تحمل الكثير من الاسرار الخاصة بالقوة الفنية، ولكن يشير صوت المحرك المستخدم في Z06 إلى الكثير من التكهنات حول النسخة الجديدة، حيث يقدم بسعة 5500 سي سي، مع قوة قدرها 670 حصانا، وعزم اقصى للدوران 624 نيوتن/متر.

ومع هذه الامكانيات الفنية تسطيع تلك النسخة أن تتسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.6 ثانية، مع سرعة قصوى متوقعة تصل إلى 322 كيلومتر في الساعة، إلى جانب الكثير من الاعدادات الخاصة بانظمة الحماية، وبرامج التحكم ايضا.