عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حازم سمير يستقبل عزاء والدته اليوم بمسجد حسن الشربتلي

حازم سمير
حازم سمير

شيعت مساء أمس جنازة والدة الفنان حازم سمير من  مسجد سيدي ابن عطاء الله السكندري في مقابر البساتين "وسط حضور أسرة الراحلة  .

وكشف الفنان حازم سمير عن موعد ومكان عزاء والدته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،قائلا:" عزاء والدتي المغفور لها بإذن الله يوم 3 فبراير، بعد صلاة المغرب بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الأول.

وتابع حازم سمير: شكرًا لكل من قدم واجب العزاء واعتذر لعدم قدرتي على الرد، شكر الله سعيكم وعسى أن يتقبل الله الدعاء، ويجعله في ميزان حسناتها وحسناتكم".

txt

تشييع جثمان والدة الفنان حازم سمير .. شاهد

txt

حازم سمير يكشف مكان وموعد جنازة والدته

كان الفنان حازم سمير قد أعلن وفاة والدته، بعد أيام من حجزها بإحدى المستشفيات إثر إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا، وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وكتب حازم سمير خبر الوفاة قائلا:"  والدتي في ذمه الله تعالى.. أسالكم الدعاء والفاتحة"، وذلك بعد أيام من إعلان إصابتها بنفس الطريقة.

ويذكر ان كتب حازم سمير منذ أيام قائلا:" أرجو الدعاء لأمي الحبيبة بالشفاء العاجل من مرض الكورونا و خروجها سالمة من مستشفى العزل على خير". 
 

الفنان حازم سمير جنازة والدة الفنان حازم سمير حازم سمير فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

آيتن عامر ضيفة برنامج «حبر سرى».. اليوم

حسن الرداد يغني ويرقص في كواليس مسرحيته الجديدة "كازانوفا" |شاهد

عنبة يشعل حفل مسرح الزمالك .. صور

أخبار الفن| خالد الكمار مؤلف موسيقى فيلم موسى: العمل تجربة جديدة لم تشهدها السينما المصرية.. وعنبة يُحيي حفلًا غنائيًا على مسرح الزمالك اليوم

رشوان توفيق | فى عيد ميلاده رأى النبى مرتين وقصة مقاضاة ابنته له

خالد الكمار مؤلف موسيقى فيلم موسى: العمل تجربة جديدة لم تشهدها السينما المصرية

"هوس" تحيي حفلا غنائيا على خشبة ساقية الصاوي.. غدا

اليوم.. عنبة يحيى حفلا غنائيا على مسرح الزمالك

ترشيحاتنا

وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ 13 مليون وحدة سكنية بمختلف المحافظات

من العجز إلى الفائض..نرصد مشروعات الدولة لتحقيق المستحيل في قطاع الكهرباء والطاقة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكاميرون في أمم إفريقيا

الرجال أكثر تعرضاً.. دراسة تكشف مفآجات عن ضحايا الابتزاز الجنسي في أمريكا

24 فبراير..آخر موعد لتسجيل استمارات الثانوية العامة 2022 الالكترونية

شعراوى:فرق متابعة لرفع مخلفات الترع والمصارف في 37 مركزا إداريا بـ20 محافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

خصم و حرمان من العلاوة السنوية.. 8 جزاءات تأديبية للموظفين بالقانون الجديد

أقوى ساعات البرد والمطر.. تفاصيل طقس الخميس والجمعة

صلاح الصغير.. موقف كريم سامح لاعب ليفربول من تمثيل مصر بعد استدعائه رسميا |خاص

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

عراقي يقتل شقيقه المتحول جنسيا .. ورد فعل صادم من عائلته "فيديو"

أنا القيصر.. فين الناس| محيي إسماعيل ينسحب من ندوة معرض الكتاب

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ