حازم سمير يستقبل عزاء والدته اليوم بمسجد حسن الشربتلي

شيعت مساء أمس جنازة والدة الفنان حازم سمير من مسجد سيدي ابن عطاء الله السكندري في مقابر البساتين "وسط حضور أسرة الراحلة .

وكشف الفنان حازم سمير عن موعد ومكان عزاء والدته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،قائلا:" عزاء والدتي المغفور لها بإذن الله يوم 3 فبراير، بعد صلاة المغرب بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الأول.

وتابع حازم سمير: شكرًا لكل من قدم واجب العزاء واعتذر لعدم قدرتي على الرد، شكر الله سعيكم وعسى أن يتقبل الله الدعاء، ويجعله في ميزان حسناتها وحسناتكم".

كان الفنان حازم سمير قد أعلن وفاة والدته، بعد أيام من حجزها بإحدى المستشفيات إثر إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا، وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وكتب حازم سمير خبر الوفاة قائلا:" والدتي في ذمه الله تعالى.. أسالكم الدعاء والفاتحة"، وذلك بعد أيام من إعلان إصابتها بنفس الطريقة.

ويذكر ان كتب حازم سمير منذ أيام قائلا:" أرجو الدعاء لأمي الحبيبة بالشفاء العاجل من مرض الكورونا و خروجها سالمة من مستشفى العزل على خير".

