محافظ المنيا يتابع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي الذي يعقده المحافظ، بحضور المستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.



قال المحافظ، إن جميع أجهزة محافظة المنيا، تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، في 192 قرية و 757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري، مشيراً إلى أن الجميع يقف صفا واحدا من أجل تنفيذ جميع المشروعات في الوقت المحدد وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، بما ينال رضا المواطن المنياوى، ليتحقق الغرض الذي وضعته القيادة السياسية نصب عينيها وهو تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وجه المحافظ، رؤساء المدن المستهدفة، بالتنسيق مع مهندسي دار الهندسة، لمتابعة الأعمال الإنشائية، حيث إنهم المسؤولون عن متابعة المشروعات والإشراف عليها في مراحل التنفيذ، واستلام المشروعات عند الانتهاء منها، وتلافي أي ملاحظات قد تظهر أثناء المشروع.

ناقش المحافظ، مع رؤساء المدن المستهدفة، موقف الأراضي المقترحة داخل القرى الرئيسية بالمراكز(32 وحدة محلية مستهدفة )، تمهيدا لإقامة مواقف سيارات، ونقاط إطفاء، وأسواق، بهدف توفير كافة الخدمات والامكانيات اللازمة لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين، وطالبهم بسرعة الانتهاء من المعاينات واختيار قطع الأراضي التي تتناسب مع كل مشروع.



كما ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في عدد من القطاعات، موجها رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع يوميا والتواصل مع المواطنين وحل أي مشكلة قد تظهر أثناء التنفيذ.