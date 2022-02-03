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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط طالب إعدادية ووالديه تعدوا على مراقبة لجنة الامتحانات بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من  القبض على طالب بالشهادة الإعدادية و والده ووالدته بعد قيامهم بالتعدي بالسب والشتم والضرب على مراقبة أمام لجنة امتحان الشهادة الإعدادية بمدرسة الإعدادية بقرية الطويلة التابعة لإدارة طلخا التعليمية  مما تسبب فى إصابتها بكدمات بالذراع الأيمن وذلك لقيامها بسحب الهاتف المحمول الخاص بالطالب لملاحظتها قيامه بالغش.


كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بورود بلاغ  لمركز شرطة طلخا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين لجان الشهادة الإعدادية بالمدرسة الاعدادية بالطويلة بحدوث مشاجرة أمام المدرسة بالخارج.


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، ومعاونية النقباء أحمد محسن وحمدي طبله، و بالفحص  تبين قيام ولي أمر الطالب"سمير .م.س.م"،15عاما، طالب بالصف الثالث الاعدادي كلا من "م"، 40عاما،عامل ، وزوجته "شيماء .غ.ع"، 35عاما، عاملـه بالتعدي بالسب والشتم والضرب عـلـى "ربعـه.ا.ع.ا"، 50 عاما، مراقبة بالمدرسة لقيامها بعمل محضر غش للطالب المذكور .


وبسؤال المدرسـة اتهمت المشكو فـى حقهم بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي و أحـداث إصابتها بكدمات بالذراع الأيمن وذلك لقيامهم بسحب الهاتف المحمول الخاص بالطالب دون تحرير محاضر غش للطالب.


بتقنين الإجراءات جري ضبط المتهمين و بمواجهتهم  اعترفوا بارتكابهم الواقعة اعتقادا منهم لقيامها بتحرير محضر غش نجليهما

.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

امن الدقهلية الشهادة الإعدادية الأجهزة الامنية نيابة العامة الثالث الإعدادي امتحان الشهاده الاعداديه

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