مصر والكاميرون.. المقاهي والأندية بالمحافظات كاملة العدد لمشاهدة المباراة| فيديو وصور

شهدت المقاهي والكافيهات والأندية بالمحافظات تجمعات كبيرة للمواطنين لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الجديد بالذكر ان منتخب مصر صعد الي المباراة الدور قبل النهائي بعد الاطاحه بمنتخبي كوت ديفوار والمغرب في مبارتين تاريخيتين .

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الكاميرون ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في مواجهة قوية وصعبة بين المنتخبين على حصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية لمواجهة منتخب السنغال الملقب بـ أسود التيرانجا الذي تخطي عقبة بوركينا فاسو بنفس الدور أمس.

ودخل منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش اللقاء وعينه على تحقيق الفوز وتخطي المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور لمواجهة السنغال في المباراة النهائية يوم ٦ فبراير الجاري ليكون النهائي العاشر للفراعنة الذين وصلوا ٩ مرات للنهائيات وحصدوا ٧ ألقاب قارية.



واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة الكاميرون.



وجاء تشكيل منتخب مصر ضد الكاميرون كالتالي :

حراسة المرمى:

محمد أبو جبل

الدفاع:

عمر كمال عبدالواحد

أحمد فتوح

محمد عبدالمنعم

محمود حمدي الونش

الوسط:

عمرو السولية

حمدي فتحي

محمد النني

الهجوم:

محمد صلاح

مصطفي محمد

عمر مرموش

فيما صرف مجلس إدارة اتحاد الكرة مكافأة إجادة للاعبى منتخب مصر بواقع 3 آلاف دولار لكل لاعب بعد الفوز على منتخب المغرب فى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لدور الأربعة لمواجهة الكاميرون فى الدور قبل النهائى.

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